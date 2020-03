Slovensko.Digital: Podpredseda vlády by mal byť líder so skúsenosťami

Bratislava 5. marca (TASR) – Pozícia podpredsedu vlády, ktorý zdedí Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), si podľa Slovensko.Digital vyžaduje lídra so skúsenosťami, schopného priniesť výsledky. Mal by tiež mať politickú váhu naprieč verejnou správou a rešpekt odbornej verejnosti.



Spoločnosť upozorňuje, že práve v týchto mesiacoch sa spúšťajú obstarávania eurofondových IT projektov v hodnote stoviek miliónov eur. „Chceme preto upriamiť pozornosť kompetentných politikov aj na potrebu bezúhonnosti a odvahy nového lídra informatizácie,“ uviedol hovorca združenia Matúš Kollár.



V tomto sektore totiž stále trvajú podozrenia z nekalých obchodných praktík a prerastenej korupcie. Podľa nich sa budúca vláda bude musieť popasovať s korupčnými neduhmi informatizácie na strane úradov aj firiem. Preto zároveň ponúkajú partnerstvo a spoluprácu novému vedeniu informatizácie pri plnení vízie, ktorú má štátne IT pred sebou.



Slovensko.Digital je občianske združenie. Patrí medzi subjekty, ktoré podnietili vznik ÚPVII ako koordinačného a riadiaceho orgánu, ktorý mal informatizáciu zjednotiť a viesť k spoločným cieľom. „Digitálne technológie podstatne zlepšujú fungovanie sveta a tento potenciál je v štáte stále nevyužitý,“ upozornil Kollár.



Podľa združenia však informatizácia verejnej správy nie je ľahkou témou a predstavuje komplikované prostredie, v ktorom jednotlivé rezorty v minulosti pracovali nekoordinovane a hľadeli na vlastné záujmy. „Projekty sa navrhovali za premrštené ceny a výsledky pre občana boli chabé,“ dodalo združenie.