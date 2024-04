Slovensko.Digital: Projekt prioritných životných situácií má riziká

Bratislava 17. apríla (TASR) - Transparentnosť projektu budovania prioritných životných situácií, ktorý je v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, je mimoriadne nízka. Upozornilo na to v stredu občianske združenie (OZ) Slovensko.Digital. Ako riziká vidí aj centralizované riadenie či zameranie investícií iba na ústredné orgány štátnej správy.



"Ani dnes prerokúvaný materiál nebolo možné pripomienkovať, hoci obsahuje návrhy na zmeny zákonov a procesov verejnej správy. Podrobný postup na riadenie IT projektov bol v tomto prípade obídený a zámery týkajúce sa investícií v hodnote desiatok miliónov eur boli zmluvne zakotvené na základe dohody medzi MIRRI a ostatnými úradmi," uviedlo OZ. Taktiež podľa neho hrozí, že pre časť riešení nebudú vedené verejné obstarávania, ale spravia sa dodatky k existujúcim zmluvám.



Ako nedostatok vidí aj zameranie všetkých plánovaných investícií len na ústredné orgány štátnej správy a podobné veľké inštitúcie. Pozornosť mala byť podľa neho venovaná aj školám, keďže tri z prioritných životných situácií sa týkajú práve nich. "Pre obce je zatiaľ poskytovaná podpora iba prostredníctvom združenia DEUS, ktoré však vôbec nezohľadňuje potreby veľkých obcí a len čiastočne tých malých," dodalo OZ.



Rezort informatizácie podľa združenia program riadi príliš centralizovane. V súvislosti s tým upozornilo na to, že neexistujúce riadenie a plánovanie aktív pre ostatné životné situácie je neudržateľné a brzdí systémové zlepšenia.



Združenie taktiež upozornilo na meškanie nasadzovania centrálnych IT riešení. "Hoci program životných situácií je aktívny už tri roky, stále nie je dostupná ani webstránka so zjednodušenými návodmi, čo mal byť prvý jednoduchý krok. Pre ďalšie riešenia nepoznáme ani plán," dodalo.



"Uvedené problémy existujú dlhodobo a upozorňujeme na ne už tretiu vládu. Ak sa ich podarí vyriešiť, veríme že program zlepšovania životných situácií sa môže stať jedným z úspechov informatizácie verejnej správy," uzavrel Ľubor Ilek zo Slovensko.Digital.



Vláda SR v stredu vzala na vedomie Investičný plán prioritných životných situácií v novom znení, ktorý na rokovanie predložilo MIRRI.