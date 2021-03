Slovensko.Digital: Prvý rok vedenia MIRRI hodnotíme ako stagnáciu

Bratislava 15. marca (TASR) – Prvý rok šéfovania vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) štátnemu IT je možné hodnotiť skôr ako stagnáciu. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich.



"Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prezentovalo, že najprv bolo potrebné upratať, skonsolidovať a až potom je možné efektívne pracovať," okomentovalo združenie.



Kulich zhrnul, že celkovo je naplánovaných viac ako 50 IT projektov. Z toho osem projektov má ukončené verejné obstarávanie a ďalších osem je vo fáze verejného obstarávania. Pri zostávajúcich projektoch sa verejné obstarávanie ešte ani nezačalo, prípadne bolo zrušené. "Každý z týchto projektov má dĺžku realizácie minimálne 24 mesiacov. Tento stav vnímame ako rizikový a je potrebné už teraz hľadať opatrenia, keďže v roku 2023 musia byť všetky projekty ukončené, lebo sú financované z EÚ prostriedkov," podotkol Kulich.



"Negatívne vnímame zastavenie fungovania pracovných skupín pod MIRRI na pomerne dlhú dobu a potrebu tlaku zvonka na resuscitáciu aktivít v týchto pracovných skupinách," dodal Kulich s tým, že to predstavuje určitý časový dlh a ten sa prejavuje pri príprave Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy po roku 2020.



Kulich tiež vníma nedostatok verejných informácií o plánoch a aktivitách v oblasti IT. "Transparentnosť a participatívnosť v rámci štátneho IT ako celku nie je z nášho pohľadu dostatočná. Napríklad o štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT nie je dostatok verejne dostupných informácií," myslí si Kulich a dodal, že daná spoločnosť funguje už od septembra 2020 a výraznejšie výsledky zatiaľ nie je vidieť.



V blízkej dobe by podľa Slovensko.Digital bolo vhodné, aby MIRRI predstavilo plán a roadmapu v oblasti informatizácie. "Malo by ísť o sadu menších a konkrétnych opatrení a projektov, ktoré prinesú občanom hmatateľné výsledky v blízkej dobe. K týmto aktivitám očakávame otvorenú odbornú diskusiu," uzavrel Kulich.



Organizácia pozitívne vníma, že MIRRI kladie dôraz na tému budovania odborných IT kapacít v štáte. "Túto tému v podstate žiadna predošlá vláda neriešila v takomto rozsahu," okomentoval Kulich.