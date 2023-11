Slovensko.Digital: PVV neobsahuje žiadny záujem o informatizáciu

Bratislava 15. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie (PVV) neobsahuje žiadnu víziu ani záujem v oblasti informatizácie. V časti o Národnej koncepcii informatizácie chýba napríklad zmienka o súčasnom krízovom stave či dlhodobom neplnení vlastných úloh. Uviedlo to v stredu na sociálnej sieti občianske združenie Slovensko.Digital.



"V celej tejto časti nie je žiadna reflexia na minulé roky alebo súčasný stav, hoci v iných kapitolách programového vyhlásenia sú aj ozaj kritické pasáže," objasnilo občianske združenie s tým, že veci pôjdu prinajlepšom tak, ako doteraz.



Nepochopiteľné podľa združenia je aj to, že v oblasti identity nie je spomenutý zámer s aplikáciou Slovensko v mobile, ale iba riešenia na báze peňaženky Európskeho štandardu pre elektronickú komunikáciu (eIDAS). "Nespomína sa ani v dnešnej dobe už pomerne štandardný zámer zaviesť elektronické doklady, napríklad v Českej republike štartujú už v januári," dodalo občianske združenie.



Taktiež vyjadrilo nespokojnosť s absentujúcou zmienkou o inovácii Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a jeho modulov, kde je podľa združenia potrebná generačná zmena. Riešenia najväčších bežiacich projektov, ako napríklad IT vybavenie škôl, Centrálny ekonomický systém či Urbion, sú podľa neho spomínané len veľmi vágne.



"Rezort vnútra plánuje pripraviť strategický rámec pre postupný prerod štátnej správy na digitálnu a plánovaná je spolupráca pri rozvoji informačného systému samospráv a centralizácia výkonu služieb. Všetky tieto zámery sú nové a vyzerajú rozumne. Vnímame ich však s istou dávkou opatrnosti, najmä v porovnaní so slabými výsledkami programu ESO v tejto oblasti," zdôraznilo združenie.



Digitálna koalícia (DK) a IT Asociácia Slovenska (ITAS) v utorok (14. 11.) uvítali snahy novej vlády v jej programovom vyhlásení o systémový prístup k práci s ľudským kapitálom, ako aj rozvoj digitálnych zručností slovenského obyvateľstva. Materiál podľa nich neprináša len prísľuby, ale aj konkrétne riešenia výziev v oblasti digitalizácie.