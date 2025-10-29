< sekcia Ekonomika
Slovensko.Digital: Rozhodnutie MIRRI je potvrdením našich výhrad
MIRRI v stredu informovalo, že dočasne pozastavuje všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Združenie Slovensko.Digital vníma rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR o pozastavení projektov súvisiacich s modernizáciou elektronických služieb štátu ako potvrdenie toho, na čo celý čas upozorňuje. Nové projekty modernizácie sú pripravované netransparentne, nezákonne a nekoncepčne, uviedlo združenie v stredu v reakcii na aktuálne kroky ministerstva.
„Zo zverejneného stanoviska MIRRI nie je zrejmé, ktorých projektov sa pozastavenie týka a aký je rozsah prerušenia. Nie je jasné, či ide o úplné zastavenie všetkých aktivít, alebo o dočasné pozastavenie jednotlivých obstarávaní v rámci širšej modernizácie alebo rozvoja slovensko.sk,“ upozornilo v stanovisku Slovensko.Digital.
Zároveň podľa neho nie je pravdivé tvrdenie MIRRI, že tento krok robí nad rámec zákonných povinností. Ministerstvo totiž obišlo vlastné interné hodnotenie projektov, obchádza vlastné komisie, ktoré sa k projektom majú vyjadrovať, obišlo zverejnenie povinných dokumentov k projektom, ako aj verejné pripomienkovanie projektov. Obstarávanie tak MIRRI v rozpore s platnou legislatívou spustilo pred týmito povinnými krokmi, tvrdí Slovensko.Digital. Podľa neho nie je pravdou ani to, že doterajším konaním ministerstva nenastali alebo nehrozia žiadne škody.
„Očakávame, že MIRRI urýchlene zverejní všetky projektové dokumenty, jasne vymedzí, ktoré projekty sú pozastavené, a obnoví riadny proces ich posudzovania v súlade s metodikou riadenia projektov a hodnotením Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP),“ dodalo združenie.
MIRRI v stredu informovalo, že dočasne pozastavuje všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu. Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií, ktoré požiadalo o kontrolu procesov v súvislosti s týmto projektom. Ide o Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).
„Tento krok nerobíme preto, že by sme museli, ale preto, že chceme, aby bolo pre odbornú aj laickú verejnosť úplne jasné, že celý proces obstarávania je v poriadku. Robíme tak nad rámec zákonných povinností, pretože považujeme za dôležité, aby dôvera v modernizáciu služieb štátu stála na faktoch, a nie na domnienkach či politických interpretáciách,“ vysvetlil rezort.
