Slovensko.Digital: S aplikáciou pre takzvané krúžkovné sú komplikácie

Bratislava 24. mája (TASR) – S aplikáciou pre takzvané krúžkovné sú spojené komplikácie. Uviedol to Ľubor Illek zo Slovensko.Digital v súvislosti s návrhom zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



"Videli sme už viacero zámerov založených na myšlienke, že 'spravíme appku, tá všetko jednoducho vyrieši'. Realita je však podstatne zložitejšia. Chceme pripomenúť, že doteraz sme iba málokedy videli atraktívne a jednoducho použiteľné webové portály alebo aplikácie verejnej správy, ktoré by boli masovo využívané," spresnil Illek.



Samotné naprogramovanie aplikácie podľa neho nemusí byť náročné. "V súčasnosti však už len proces súvisiaceho verejného obstarávania býva tak zdĺhavý, že zavedenie nového registra, ako predpokladá návrh zákona, v žiadnom prípade nepovažujeme za reálne stihnúť do konca roka 2022," podčiarkol Illek. Upozornil, že najväčšia a najzložitejšia časť práce je spojená so získavaním a udržiavaním údajov zapísaných v informačných systémoch a centrálnych registroch verejnej správy a navrhovanej aplikácie.



"Nie sme presvedčení, že v situácii, keď verejná správa zatiaľ nedokázala vytvoriť jednotný a široko používaný webový portál ani pre podstatne jednoduchšiu činnosť, akou je napríklad objednávanie sa na vyšetrenie u lekára, bude možné rozmanitý svet voľnočasových aktivít a ich priebehu efektívne vtesnať do jednotnej aplikácie," povedal Illek a dodal: "V návrhu zákona vidíme veľké množstvo nových a hlavne duplicitných povinností a konceptov vytvorených špeciálne na jeho účel, napr. nové identifikátory dieťaťa, nové prihlasovacie údaje a heslá, špeciálny režim komunikácie cez aplikáciu. Na účely výkonu eGovernmentu však máme platný všeobecný zákon číslo 305 z roku 2013 a žiadame, aby bol aj špecifický účel financovania voľnočasových aktivít vykonávaný v jeho rámci."



V návrhu z pohľadu IT je podľa neho vidieť veľké množstvo rizík, nesprávnych predpokladov a návrhov riešení, a to dokonca v rozpore s inými platnými zákonmi upravujúcimi výkon eGovernmentu v SR. "Sme presvedčení, že veľká časť mohla byť vyriešená v rámci štandardného procesu prípravy zákonov, ktorý zahŕňa aj možnosť verejného, transparentného a odborného pripomienkovania a hľadania najlepšieho možného riešenia," dodal Illek.



Plénum NR SR v utorok posunulo návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií SR do druhého čítania. Podľa právnej normy by na voľnočasové aktivity mali deti od piatich do 18 rokov dostať každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa podľa návrhu mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne.