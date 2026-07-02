< sekcia Ekonomika
Slovensko.Digital varuje nových zamestnancov NASES pred nátlakom
V NASES sa podľa združenia narýchlo mení organizačná štruktúra.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Občianske združenie Slovensko.Digital varuje nových zamestnancov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) pred nátlakom na schvaľovanie projektov, o ktorých existujú odborné pochybnosti. Združenie to uviedlo v otvorenom liste.
V NASES sa podľa združenia narýchlo mení organizačná štruktúra. „Tieto narýchlo šité personálne a štrukturálne zmeny majú jediný skutočný účel - dosadiť na kľúčové miesta ľudí, ktorí bez otázok schvália projekty, ktoré predtým narazili na tvrdý a legitímny odpor dlhoročných interných odborníkov NASES. Títo ľudia odmietli podpísať niečo, čo považujú za poškodzovanie štátu,“ uviedlo.
Príprava projektu obnovy ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk za 90 miliónov eur je od 5. júna zastavená. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) požiadal členov dozornej rady NASES, aby zatiaľ neschválili podpis zmlúv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky.
Migaľ 17. júna informoval, že sa pracuje na druhej verzii expertnej správy o stave portálu Slovensko.sk. Očakáva od nej objektívne posúdenie stavu, v akom sa portál nachádza, a zároveň zhodnotenie navrhovaných riešení. Posudok, ktorý vypracovali Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), Slovenská informačná služba (SIS) a Vojenské spravodajstvo a o ktorom mala vláda rokovať 10. júna, bol podľa Migaľa faktograficky zlý.
V NASES sa podľa združenia narýchlo mení organizačná štruktúra. „Tieto narýchlo šité personálne a štrukturálne zmeny majú jediný skutočný účel - dosadiť na kľúčové miesta ľudí, ktorí bez otázok schvália projekty, ktoré predtým narazili na tvrdý a legitímny odpor dlhoročných interných odborníkov NASES. Títo ľudia odmietli podpísať niečo, čo považujú za poškodzovanie štátu,“ uviedlo.
Príprava projektu obnovy ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk za 90 miliónov eur je od 5. júna zastavená. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) požiadal členov dozornej rady NASES, aby zatiaľ neschválili podpis zmlúv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky.
Migaľ 17. júna informoval, že sa pracuje na druhej verzii expertnej správy o stave portálu Slovensko.sk. Očakáva od nej objektívne posúdenie stavu, v akom sa portál nachádza, a zároveň zhodnotenie navrhovaných riešení. Posudok, ktorý vypracovali Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), Slovenská informačná služba (SIS) a Vojenské spravodajstvo a o ktorom mala vláda rokovať 10. júna, bol podľa Migaľa faktograficky zlý.