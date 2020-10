Slovensko.Digital víta dostupnosť k dokumentu plánu obnovy

Bratislava 7. októbra (TASR) – Slovensko.Digital víta, že dokument Moderné a úspešné Slovensko z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý má byť podkladom na vytvorenie plánu obnovy Slovenska, je konečne verejne dostupný a môže sa o ňom začať otvorená diskusia. Pre TASR to uviedol predseda rady platformy Slovensko.Digital Ľubor Illek.



"Aj my v Slovensko.Digital komunikujeme v rámci IT komunity s cieľom nájsť pripomienky, ktoré pomôžu tento dokument ďalej vylepšiť," dodal Illek s tým, že platforma vychádza z presvedčenia, že štátne IT má najmä zjednodušovať a podporovať reformy verejnej správy. "Preto so záujmom sledujeme všetky kapitoly dokumentu," podotkol.



Ako dodal, v samotnom eGovernmente aktuálne nečakajú na prevratné nové ciele. "Skôr sa potrebujeme sústrediť na efektívnu a kvalitnú realizáciu tých, ktoré sú už dávnejšie známe a dohodnuté," uzavrel Illek.



Na výsledný plán obnovy by malo Slovensko od Európskej komisie dostať zhruba 5,8 miliardy eur v nasledujúcich troch rokoch. Samotný dokument Moderné a úspešné Slovensko ráta s investíciami do digitalizácie Slovenska vo výške takmer pol miliardy eur. Ako sa však pre TASR vyjadrila šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), bude presadzovať, aby sa táto oblasť v konečnom pláne obnovy posilnila.



Podľa jej slov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predložilo MF podklady na investície do piatich pilierov digitalizácie. "Tieto investície sú v hodnote približne 2,1 miliardy eur, takže máme dostatok kvalitných projektov, ktoré bude možné z plánu obnovy financovať tak, aby 20-percentná kvóta bola naplnená," dodala ministerka. O tom, že 20 % prostriedkov z Next Generation EU by malo byť investovaných do oblasti digitalizácie, v minulosti hovorila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Definitívny plán obnovy musí byť predložený Komisii najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo by malo byť v januári 2021.