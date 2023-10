Slovensko.Digital vyzýva SAŽP zopakovať 4. výzvu v programe Obnov dom

Bratislava 12. októbra (TASR) - Štvrtú výzvu v programe Obnov dom by mala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zopakovať s dostatočnou lehotou na predloženie žiadostí. Vyzvalo k tomu občianske združenie Slovensko.Digital v súvislosti s problémami pri spustení prihlasovania do výzvy. SAŽP pri spustení prihlasovania zaznamenala masívny kybernetický útok.



"Občianske združenie Slovensko.Digital vyzýva SAŽP, aby v programe Obnov dom upustila od nedôstojnej a diskriminačnej súťaže na čas, pri ktorej je lehota na predloženie žiadostí v skutočnosti jedna hodina, a aby vzhľadom na vzniknuté problémy zopakovala výzvu číslo štyri s dostatočnou lehotou na predloženie žiadostí," uviedol Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.



Štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí spustila SAŽP v pondelok (9. 10.) o 9.00 h. Kapacita výzvy sa naplnila už za prvú hodinu od jej spustenia. Registráciu narušil kybernetický útok, dočasne tak nebolo možné generovať formulár ani navštíviť stránku.



V tejto súvislosti však Slovensko.Digital upozornilo na krátku lehotu predkladania žiadostí. "Lehotu jednej hodiny považujeme za absolútne nedostatočnú. V takýchto prípadoch by v žiadnom prípade nemala byť rozhodujúcim kritériom rýchlosť podania žiadosti," uviedol Illek s tým, že o veľkom záujme musela SAŽP vopred vedieť, keďže sa podobná situácia opakovala už aj v predošlých výzvach. V združení sa domnievajú, že ľudia môžu mať veľa dôvodov, prečo sa v stanovenom čase nestihnú zapojiť do výzvy a takéto podmienky považujú za diskriminačné.



Slovensko.Digital preto vyzvalo SAŽP, aby umožnila dostatočný čas na predloženie žiadostí, napríklad dva týždne. Ak záujem žiadateľov prevýši možnosti financovania, združenie navrhuje vyberať podporené žiadosti náhodne. "Zdá sa, že bezpečnostný incident, ktorý v kritickom čase nastal, bol zrejme myslený ako upozornenie SAŽP, že opäť sami vytvorili rizikovú situáciu súťažou na čas o zaregistrovanie žiadosti. Namiesto zložitého vyšetrovania by preto mala agentúra radšej pravidlá opraviť a výzvu zopakovať tak, aby nikto nebol v časovom strese a ani podobné útoky ju nemohli ohroziť," dodal Illek s tým, že by SAŽP mala umožniť posielať žiadosti aj v papierovej forme.