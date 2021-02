Slovensko.Digital vyzýva orgány na preverenie tajných zmlúv v IT

Bratislava 2. februára (TASR) – Organizácia Slovensko.Digital vyzýva štátne orgány na preverenie "tajných" zmlúv v štátnom IT. Podľa nej totiž nedávny zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), počas ktorého bol zadržaný aj bývalý šéf finančnej správy František Imrecze, nie je prvým známym problémom utajených IT zákaziek.



"Vzhľadom na podozrenia, ktoré v tejto oblasti existujú, vyzývame štátne orgány na preverenie všetkých väčších zmlúv na dodávku a prevádzku informačných technológií, ktoré boli obstarané, alebo podpísané v utajenom režime," vysvetlila organizácia.



Slovensko.Digital zdôrazňuje, že IT projekty sa za posledných 10 rokov stali oprávnene terčom pozornosti v súvislosti s nezákonnými praktikami. Práve utajovanie zmluvy je podľa organizácie pri IT zákazkách často zneužívané na krytie nekalých praktík, ktoré majú zostať schované pred verejnosťou.



"Takéto podozrenia je pre nás mimoriadne ťažké preveriť, keďže k utajeným veciam prístup nemáme," uviedla organizácia. Slovensko.Digital pripomenula, že podozrenia v oblasti utajených zmlúv potvrdila aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pri preverovaní informačného systému ISKRA na rezorte hospodárstva.



"V súčasnosti stále nie je jasné ani to, ktoré všetky IT projekty boli obstarané v takomto režime a nie sú jasné dôvody na takýto postup obstarávania," podotkla organizácia. Podľa nej je možné predpokladať, že utajené sú celé projekty alebo ich časti. "Ide napríklad o projekty Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti, Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému Finančnej správy SR, či Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu," vymenovala organizácia. Rozsah zverejnených informácií o týchto projektoch je rôzny.



Organizácia pripomína, že pri všetkých týchto projektoch už v prípravnej fáze upozorňovali na nedostatky. "Tieto nedostatky vyriešené neboli a pre väčšinu z nich sme doteraz nevideli ani výsledky auditu IT projektov, ktoré realizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR počas roku 2020," uzavrela organizácia.



Slovensko.Digital zdôraznila, že problémom projektov v utajenom režime je obmedzený prístup k dokumentácii, k súťaži a obmedzená je aj následná kontrola plnenia a nákladovej efektívnosti. Vytvára sa tak priestor pre korupciu, fiktívne plnenia i predražené nákupy.