Slovensko.Digital žiada stiahnutie Správy o plnení NKIVS z vlády

Bratislava 12. apríla (TASR) – Občianske združenie Slovensko.Digital v stredu vyzvalo ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veroniku Remišovú na stiahnutie správy o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) z rokovania vlády. Namietajú, že správa nebola pripomienkovaná, platforma by k téme chcela zvolať aj zasadnutie rady vlády a materiál by sa mal prerokovať neskôr i s vyhodnotenými pripomienkami.



"V medzinárodných porovnaniach eGovernmentu je dlhodobo Slovensko na chvoste. Vo množstve tém neplníme vlastné zámery - ako aj vidno z neuspokojivého stavu merateľných ukazovateľov prezentovaných priamo v materiáli, ktorý má vláda dnes prerokovať," uviedlo združenie. Upozornilo, že ani pre koncepciu informatizácie nie je po viac ako roku od jej schválenia vypracovaný plán jej naplnenia. "Nepoznáme komplexný plán ani pre najdôležitejšie inštitúcie - MIRRI, MV SR alebo NCZI. Takto ďalej pokračovať v žiadnom prípade nepovažujeme za správne," dodalo združenie.



Slovensko.Digital považuje stav v riadení eGovernmentu za mimoriadne zlý. Svedčí o tom podľa združenia aj to, že správa o plnení NKIVS nielen že nebola diskutovaná a pripomienkovaná Radou vlády SR pre digitalizáciou verejnej správy, bola poslaná na "schválenie mailom" zopár dní pred uplynulými sviatkami. Na rokovanie vlády bola však bol materiál zaslaný ešte predtým.