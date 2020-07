Slovensko.Digital: IT organizácia verejnej správy nie je novinkou

Bratislava 31. júla (TASR) – Vytvorenie novej štátnej IT organizácie v Košiciach, o čom ako o zámere informovali minulý týždeň premiér Igor Matovič (OĽANO) s vicepremiérkou a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou (Za ľudí), nie je prevratnou novinkou. Uviedlo to v stanovisku občianske združenie Slovensko.Digital.



Ako dodalo združenie, aj v minulosti si verejná správa viackrát podobnú organizáciu vytvorila a snaha o získanie celého už v súčasnosti fungujúceho tímu je bežná aj v komerčnom svete. „Tento konkrétny zámer však doteraz nebol diskutovaný s odbornou verejnosťou a jeho konkrétne ciele nepoznáme,“ kritizuje združenie. Odhaduje, že ročné náklady na prevádzku firmy s 300 IT zamestnancami sa pohybujú okolo 20 až 30 miliónov eur.



„Pri pohľade na rozbehnuté nové projekty eGovernmentu a prevádzkové informačné systémy je teda jasné, že nová štátna IT organizácia v aktuálne plánovanej kapacite bude schopná pokryť iba malú časť práce potrebnej pre verejnú správu,“ poukázalo združenie s tým, že väčšina práce teda znovu pripadne dodávateľským firmám, čo však podľa združenia nemusí predstavovať problém, najmä ak sa podarí podstatne zlepšiť konkurenciu dodávateľov a odstrániť podozrenia z nečestných praktík.



„Od tejto novej IT organizácie očakávame najmä podstatné zvýšenie pružnosti IT verejnej správy a schopnosť rýchlo a efektívne realizovať konkrétne zadania,“ komentovalo združenie s tým, že podľa neho však ani takto jednoducho formulovaný cieľ nie je v prostredí verejnej správy jednoduché dosiahnuť.



Za kľúčové považuje Slovensko.Digital rozhodnutie, aké práce má nový štátny IT softvérový dom zabezpečovať, čomu treba prispôsobiť aj vytvárané pracovné pozície. „Veľký priestor vidíme v oblasti zabezpečovania prevádzky už existujúcich informačných systémov, prípadne ich úprav, a tým aj pomoc vymaniť sa zo závislosti na doterajších dodávateľoch,“ vymenovalo združenie. Posilnené by mali byť podľa neho aj interné kapacity samotných úradov. „Bez týchto interných špecialistov na úradoch so znalosťami špecifík verejnej správy nebude vedieť tím novej IT spoločnosti efektívne spolupracovať,“ dodalo.



Slovensko.Digital očakáva od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, že pred schválením tohto zámeru budú všetky aspekty dôležité pre úspech tejto iniciatívy prediskutované na odbornej báze.