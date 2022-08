Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovensku chýbajú aj menej kvalifikovaní pracovníci, ich nábor zo zahraničia je však problematický. Bez nich sa slovenský pracovný trh dlhodobo nezaobíde. Žiadaní sú nielen vo výrobnom, no tiež nevýrobnom sektore, upozorňuje personálna agentúra Grafton.



Je to spôsobené neustále narastajúcim počtom otvorených pracovných ponúk a zároveň historicky najnižšou percentuálnou mierou nezamestnanosti. "Vo výrobnom sektore firmy už dlhé roky nevedia dostatočne obsadiť odborné pracovné pozície, ako sú zvárači, obrábači kovov, elektrikári, vodiči vysokozdvižných vozíkov a podobne. Isté problémy sú tiež s menej kvalifikovanými pracovníkmi výrobných liniek či operátormi výroby," hovorí manažér personálnej agentúry Branislav Jančuška.



Nevýrobný sektor zase trápia pozície špecialistov informačných technológií (IT), programátorov, vodičov mestskej hromadnej dopravy, ale aj zdravotníckeho personálu, kde chýbajú najmä zdravotné sestry, ale aj lekári. Na trhu tiež chýbajú pracovníci maloobchodu ako predavači a pokladníci, zamestnanci hotelov a reštauračných služieb na pozíciách, ako napríklad recepčná, chyžná, čašník alebo kuchár. Tieto pozície sa mnohokrát spoločnosti snažia obsadiť zahraničnou pracovnou silou, uviedla agentúra.



Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa neustále zvyšuje. Aktuálne ich v SR pracuje viac ako 80.000, z toho takmer 30.000 z Ukrajiny. Pracovníci zo zahraničia podľa personálnej spoločnosti väčšinou obsadzujú dlhodobo voľné pozície. Tých je viac ako 86.000, z toho najviac v Bratislavskom kraji.



Podľa Graftonu v porovnaní s ponukami západnej Európy začína byť Slovensko málo konkurencieschopné. "Pred niekoľkými rokmi na Slovensku dominovali pracovníci z Rumunska, Balkánu alebo Ukrajiny, dnes sú pre týchto pracovníkov ponuky zo Slovenska neatraktívne a preferujú skôr severské a západné krajiny EÚ. Aj z tohto dôvodu sa tak zahraničný nábor presunul do ázijských krajín, podobne ako v Českej republike," doplnil Jančuška.