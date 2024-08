SLOVENSKÝ CHMEĽ: Tohtoročná úroda bude nadpriemerná

Nemšová 28. augusta (TASR) - V poľnohospodárskom družstve Vlára Nemšová vrcholí zber chmeľu. Tohtoročná úroda z jedinej slovenskej chmeľnice sa ukazuje ako nadpriemerná. Informoval o tom predseda predstavenstva spoločnosti Vlára Nemšová Branislav Židek.



Poľnohospodári v Nemšovej pestujú chmeľ v chmeľnici s rozlohou 37 hektárov. Počas zberu pracujú kmeňoví zamestnanci a asi 20 brigádnikov v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Chmeľ po zbere putuje do modernej česacej linky, následne ho vysušia, uložia do žochov a expedujú. Práce na zbere sa začali pred dvomi týždňami, potrvajú ešte asi týždeň. Celkovo počas jednej sezóny odpracujú zamestnanci a brigádnici takmer 16.000 hodín.



Úroda chmeľu sa podľa Žideka pohybuje v závislosti od poveternostných podmienok počas vegetačného obdobia od 20 do 40 ton z celej chmeľnice. V posledných dvoch rokoch bola úroda podpriemerná, v tomto roku počítajú s nadpriemernou úrodou.



"Doteraz odbyt chmeľu zabezpečovalo odbytové družstvo Slovchmeľ najmä do zahraničia. Aktuálne končí časť produkcie v banskobystrickom pivovare, s ktorým spolupracujeme aj na pozberovej úprave. Nová linka na pozberovú úpravu vznikla práve ako výsledok spolupráce s banskobystrickým pivovarom," doplnil Židek s tým, že časť produkcie začala odoberať aj holandská pivovarnícka spoločnosť vlastniaca niektoré pivovary na Slovensku.



Pred aktuálnou sezónou dokončili s pomocou úverov zavlažovanie prvých desiatich hektárov chmeľnice, ďalších 27 hektárov závlah majú projekčne pripravených, čakajú na rozhodnutie Poľnohospodárskej platobnej agentúry.



"V tomto alebo v budúcom roku plánujeme zainvestovať do vlastnej granulovačky chmeľu. Gro pivovarov, aj menších, potrebuje granulovaný chmeľ. Pre nich si ho zatiaľ dávame granulovať externou firmou. Vlastnou granulovačkou môžeme výrazne rozšíriť portfólio odberateľov," zdôraznil predseda.