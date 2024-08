Slovenský Dell podpísal s odborármi prvú kolektívnu zmluvu

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenská dcérska spoločnosť nadnárodnej korporácie Dell podpísala prvú kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou Technologies Unions Slovakia (TUS), ktorá prinesie zamestnancom viaceré výhody. Odborári to vnímajú ako významný krok nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre oblasť IT na Slovensku. Vo štvrtok o tom informovala TUS.



"Podpis tejto kolektívnej zmluvy je výsledkom našej viac ako trojročnej snahy o zlepšenie pracovných podmienok. Rokovania boli náročné, ale výsledkom je kompromis, ktorý stanovuje nové štandardy v oblasti odstupného či sociálnych benefitov," uviedol predseda TUS Daniel Andráško.



Doplnil, že kolektívna zmluva, ktorá prináša mnohé výhody pre zamestnancov spoločnosti, bola uzatvorená po troch rokoch rokovaní medzi TUS a Dell. Platiť bude do 31. januára 2028. K jej hlavným bodom patrí odstupné nad rámec Zákonníka práce a zavedenie presných pravidiel pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.



Predseda spresnil, že pracovníci, ktorí budú prepustení z dôvodu nadbytočnosti, po novom dostanú odstupné až za obdobie siedmich mesiacov, v závislosti od dĺžky ich pracovného pomeru. Zmena podľa neho nastane aj pri tvorbe a čerpaní sociálneho fondu. Ten bude tvorený príspevkom vo výške 1,5 % z celkových hrubých platov zamestnancov. Využívať ho budú môcť zamestnanci na stravovanie či v prípade neočakávaných krízových situácií.



Uzatvorením kolektívnej zmluvy sa podľa odborárov zabezpečia stabilnejšie a spravodlivejšie podmienky pre zamestnancov. "Veríme, že táto kolektívna zmluva vytvára základ pre dlhodobú spoluprácu medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ktorá povedie k ešte lepším pracovným podmienkam a spokojnosti na oboch stranách," uzavrel.



Začiatkom tohto roka sa Dell v súvislosti s odborármi zviditeľnil, keď viacerí členovia TUS dostali výpoveď z organizačných dôvodov. Medzi nimi aj Andráško, ktorý je zdravotne postihnutý. Problémy v spoločnosti vtedy chcel riešiť aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).