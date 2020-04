Slovenský dodávateľ pre Airbus a vesmírne rakety zatiaľ udržal výrobu

Vráble 15. apríla (TASR) – Slovenskej spoločnosti Masam vo Vrábľoch sa darí udržať výrobu aj v čase, keď epidémia ochorenia COVID-19 núti zamestnávateľov prepúšťať. Momentálne zamestnáva 70 ľudí a podľa majiteľa spoločnosti Milana Mandáka pomáhajú firme predovšetkým dodávky pre letecký priemysel.



Strojárska spoločnosť Masam dodáva na trh diely a technologické zariadenia určené na výrobu lietadiel, ide o napríklad o pevnostné diely, akými sú nosiče motorov. Súčiastky z Vrábeľ sa montujú do lietadiel Airbus, brazílskych leteckých strojov Embraer, ale aj do európskych vesmírnych rakiet Ariane 6 a tiež do satelitných systémov tohto programu.



Podľa Mandáka už účinky epidémie na svetových trhoch začína pociťovať aj jeho spoločnosť. „Situáciu najviac komplikujú uzavreté hranice. Zmena nastala najmä obmedzením pohybu tovaru a služieb, čo má vplyv na inštalácie našich výrobkov u zákazníka. Tu už vidíme posuny, ktoré majú za následok výpadok tržieb a priamy dosah na finančné toky,“ skonštatoval.



Ako zdôraznil, v boji s následkami epidémie bola kľúčová rýchla adaptácia. „V úvode sme prijali hlavne opatrenia, ktoré sa týkali zvýšenej hygienickej bezpečnosti,“ povedal Mandák. Ďalším krokom boli opatrenia na udržanie cash flow, ktoré súviseli s optimalizáciu pracovného času a prijatím alternatívnych podmienok pre dodávateľov. „Bol tiež vypracovaný krízový plán pri poklese tržieb o dvadsať, päťdesiat a osemdesiat percent. V oblasti styku so zákazníkom a hľadania nových príležitostí sme pristúpili k zvýšeniu komunikácie a informovanosti. Zároveň sme si potvrdzovali dohodnuté objemy dodávok spred krízy spôsobenej ochorením COVID–19,“ dodal Mandák.



Spoločnosť Masam pôsobí na slovenskom strojárskom trhu od roku 1998. Jej prvotným zameraním bol servis rezného náradia. V roku 2013 dokončila nový výrobný závod vo Vrábľoch a vedenie spoločnosti sa rozhodlo zamerať aj na strategické dodávky pre letecký priemysel. Masam je napríklad dodávateľom pre dopravné lietadlá Airbus A320neo a A321neo, brazílsky Embraer 190 a 175, ale aj cargo program Beluga XL pre Airbus či kozmické rakety Ariane 6. Spoločnosť plánuje expandovať s dodávkami pre letecký priemysel i na ruskom trhu.