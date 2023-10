Slovenský eCommerce sa prepadáva, drmax.sk rastie nad očakávania

Bratislava 23. októbra (OTS) - Príkladom je internetová lekáreň a e-shop drmax.sk, ktorý v ostatných troch mesiacoch 2023 rástol medziročne o 43,8 %, a už dnes dosahuje tržby na úrovni predchádzajúceho roka. Na konci roka 2023 očakáva drmax.sk rast + 41,5 %.



Aj napriek turbulentným časom a neistote, ktorá ovplyvňuje výsledky a nákupné správanie spotrebiteľov v online prostredí, sa e-shopu drmax.sk darí. „Za tri kvartály roku 2023 sme dosiahli tržby na úrovni 30 miliónov eur, čo zodpovedá hospodárskemu výsledku z minulého roka. Stabilný rozvoj a upevňovanie pozície lídra v lekárenskom eCommerce potvrdzuje aj náš približne 40-percentný trhový podiel, ktorý neustále navyšujeme,“ komentuje vývoj v online biznise spoločnosti Marián Jánoš, výkonný riaditeľ Dr. Max Slovensko.



Prvenstvo medzi online lekárňami

Potvrdenie trhovej jednotky potvrdzujú aj webové analýzy a štatistiky návštevnosti. Od apríla do septembra 2023 eviduje pätica najväčších internetových lekární pôsobiacich na Slovensku spolu takmer 25 miliónov zákazníckych návštev (drmax.sk 11,47 miliónov, pilulka.sk 4,27 miliónov., benulekaren.sk 4,86 miliónov, mojalekaren.sk 3,32 miliónov a najlekaren.eu 1,02 miliónov).



Podľa similarweb má internetová lekáreň a e-shop drmax.sk priemerne takmer 2 milióny návštev mesačne. Podobne, ako je to v ostatných segmentoch eCommerce, preferovaným zariadením, odkiaľ sa zákazníci a návštevníci na lekárenské webstránky dostávajú a kde ich prehliadajú, sú mobilné zariadenia. V priemere je to 80 % (mobil) k 20 % (desktop). Priemerný čas strávený v jednotlivých e-shopoch sa pohybuje od bezmála dvoch minút na najlekaren.eu po takmer 3,5 minúty v e-shope drmax.sk.



Zákazník s presahom cez oblasť lekárenstva

Dlhodobo stabilný rast eshopu drmax.sk reprezentujú predovšetkým základné kategórie lekárenského sortimentu ako sú liečba (+37,9 %) alebo prevencia (+ 0,5 %). Medzi najrýchlejšie rastúce kategórie, podobne ako je tomu naprieč celým ecommerce biznisom na Slovensku bola aj na eshope drmax.sk v 3. kvartály tohto roka kategória domácnosť (+204,5 %). Ďalšími segmentami, ktorým sa darí eshopu drmax.sk rásť sú kategória veterinárnych produktov (+26,9 %) a tiež kategória krása – dekoratívna a liečebná kozmetika (+ 31,8 %).



Výkonný riaditeľ Marián Jánoš vidí kľúčové dôvody rastu v oblasti eCommerce okrem iného v rozvoji omnichanel stratégie a v starostlivosti o zákazníka: „Vieme ponúknuť služby ako v online, tak aj offline svete, podľa preferencie zákazníka. Až 59 % našich online zákazníkov využíva vyzdvihnutie v lekárni pri objednávke z e-shopu a väčšina z nich, až 54 %, využíva pri nákupe v online vernostnú kartu, ktorá je využiteľná aj v lekárňach. Práve v prepájaní týchto dvoch svetov a doručení rovnako dobrej zákazníckej skúsenosti vidím jeden zo zásadných krokov nášho napredovania.“



Investície do rastu a zákazník na prvom mieste

Rozvoj eCommerce pod značkou Dr. Max je spojený s otvorením logistického centra na konci roku 2021, s ktorým prišla predovšetkým automatizácia procesov a rozširovanie skladových zásob. Tie umožnili okrem iného zlepšenie logistiky, rýchlosť dodania objednávok a rozšírenie ponuky sortimentu. „Aktuálne máme naskladnených viac ako 20-tisíc položiek z rôznych segmentov a kategórií, kapacita skladu pritom ponúka priestor až pre 100-tisíc produktov. Aktuálna denná kapacita spracovania objednávok bola po prechode do nového skladu v Senci navýšená o 200 %. Dlhodobý cieľ je vybavovať až 10-tisíc objednávok každý deň, súčasnosť hovorí o stave okolo 4-tisíc objednávok denne,“ vysvetľuje Marián Jánoš. Ostatným krokom v zlepšení zákazníckej skúsenosti v prostredí online nakupovania je služba rezervácie liekov na lekársky predpis. Pacient a zákazník má vďaka tejto službe v online prostredí okamžitú navigáciu, v ktorej lekárni si vie vybrať svoj liek na lekársky predpis, prípadne si v e-shope daný liek môže rezervovať v danej lekárni a vyzdvihnúť neskôr.



Medzi ďalšie pro zákaznícke kroky patrí aj budovanie vlastných odberných miest, či už prostredníctvom tzv. Dr. Max boxov, ktoré sú temperované (je možné v nich skladovať a vydávať aj lieky po expedovaní z online lekárne) a už do konca tohto roka ich bude po celom Slovensku viac ako 10 alebo cez MaxDrive. Služby expresného doručenia online objednávky. Dostupných je aktuálne viac ako 20-tisíc produktov, ktoré sú v e-shope skladom a teda pripravené na okamžité vydanie. Takzvaným pick-up pointom alebo miestom vyzdvihnutia zásielky z e-shopu drmax.sk cez službu MaxDrive je v súčasnosti lekáreň na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.