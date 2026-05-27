Slovenský Finax vstupuje na írsky trh s európskych dôchodkom
Európsky dôchodok dopĺňa existujúce štátne a súkromné dôchodkové schémy a reaguje na rastúcu mobilitu pracovnej sily v Európe.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenská investičná platforma Finax vstupuje na írsky trh, na ktorom plánuje ponúkať Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). Robí tak v čase prebiehajúcej dôchodkovej reformy v Írsku. Európsky dôchodok dopĺňa existujúce štátne a súkromné dôchodkové schémy a reaguje na rastúcu mobilitu pracovnej sily v Európe. Informovala o tom v stredu šéfka PR spoločnosti Linda Gáliková.
Poukázala na to, že Írsko v súčasnosti patrí medzi najmladšie krajiny Európskej únie (EÚ), zároveň sa však očakáva, že počet ľudí nad 65 rokov sa v najbližších dekádach takmer zdvojnásobí. To vytvára tlak na individuálne dôchodkové zabezpečenie a dopyt po doplnkových produktoch.
„Írsko je pre nás viac než len ďalší trh na mape. Na írsky trh prinášame Európsky dôchodok, ktorý ľuďom umožňuje budovať si dôchodkové úspory jednoducho, transparentne a prenositeľne naprieč krajinami EÚ. Veríme, že práve v Írsku má tento produkt veľký potenciál, pretože ide o krajinu s jedným z najväčších zastúpení zahraničných pracovníkov v Európe, vysokou mobilitou pracovnej sily a rastúcim dopytom po moderných finančných riešeniach,“ priblížil generálny riaditeľ Finaxu Juraj Hrbatý.
Vstup na írsky trh je zároveň súčasťou širšej expanznej stratégie spoločnosti, ktorú financuje z verejnej ponuky akcií. V rámci nej minulý rok získala od investorov 8,4 milióna eur, ktoré smerujú nielen na posilňovanie aktivít na existujúcich trhoch na Slovensku, v Poľsku a Chorvátsku, ale aj na postupné rozširovanie pôsobenia v západnej a juhovýchodnej Európe. Prvou krajinou v rámci tejto expanzie je práve Írsko.
„Európsky dôchodok považujeme za významný pilier nášho ďalšieho rastu v Európe. Preto plánujeme pokračovať v jeho rozširovaní aj na ďalšie európske trhy, predovšetkým do krajín s vysokou mobilitou pracovnej sily a rastúcim dopytom po moderných dôchodkových riešeniach, ako sú Rumunsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko či Nemecko a ďalšie,“ avizoval Hrbatý s tým, že cieľom je postupne vybudovať celoeurópsku platformu dôchodkového investovania.
