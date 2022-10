Slovenský InoBat chce v Španielsku postaviť závod na výrobu batérií

Madrid 19. októbra (TASR) - Slovenská firma InoBat podpísala memorandum o porozumení so španielskou vládou o výstavbe závodu na výrobu batérií pre elektromobily v španielskom meste Valladolid. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Toto vyhlásenie o úmysle nie je finálnou dohodou a v hre sú aj ďalšie lokácie vrátane Spojeného kráľovstva pre výstavbu západoeurópskej gigafactory, uviedla InoBat s tým, že plánuje dospieť k definitívnemu rozhodnutiu o lokácii závodu ešte do konca roka.



Podľa španielskeho ministerstva priemyslu odhadovaná výška investície predstavuje 3 miliardy eur, pričom závod by mal priamo vytvoriť 2000 pracovných miest.



InoBat považuje Valladolid za atraktívnu lokalitu pre dostatok kvalifikovaných pracovníkov, prístup k obnoviteľným energiám, blízkosť k výrobcom vybavenia a dobré dopravné spojenia.