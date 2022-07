Slovenský InoBat otvára ambicióznym študentom brány do sveta

Bratislava 18. júla (OTS) - Slovenská spoločnosť InoBat , ktorá sa zameriava na výskum, vývoj a výrobu inovatívnych batérií do elektrických vozidiel otvorila v rámci vzdelávacieho projektu BATTERYacademy druhý ročník intenzívneho shadowing programu pre študentov vysokých škôl. Je tak skvelou príležitosťou pre ambiciózne mladé talenty, ktoré chcú rozbehnúť svoju kariéru vo firme so svetovým presahom v oblasti elektromobility a batériového biznisu, ale tiež svojou prácou prispieť k zdravšej a zelenšej budúcnosti nás aj ďalších generácií. Registrácia je pre študentov otvorená do 22.7.2022 ,“ uvádza, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti InoBat Auto.Aj keď sa jedná o kariérny rast v oblasti elektromobility a batériového biznisu, táto oblasť môže byť zaujímavá nielen pre študentov z technických, ale aj netechnických smerov. V rámci tohto intenzívneho týždňa si totiž prejdú prácu a procesy s viacerými InoBat odborníkmi, ktorí sa profilujú v rôznych oblastiach. Prejdú si tak procesy z oblasti vedy, výskumu, technológií, výroby, projektového manažmentu, stratégií, financií či HR.Aktuálne ide už o druhý ročník shadowing programu. Minulý rok sa ho zúčastnili študenti Michal a Artur . Na vlastnej koži si tak mohli zažiť nielen proces práce na rôznych oddeleniach s viacerými odborníkmi, ale aj zúčastniť sa stretnutí a rokovaní exekutívy. Súčasťou programu bola samozrejme aj prehliadka R&D centra a pilotnej linky na výrobu batérií vo Voderadoch. Obaja sa zhodujú na tom, že táto oblasť podnikania je pre našu budúcnosť a ochranu planéty dôležitá.“ opisuje, minuloročný absolvent programu. Dodal tiež, že ako plus vníma aj priestor na neformálnu komunikáciu s vysokokvalifikovanými odborníkmi.Podobne sa na margo programu vyjadril aj druhý absolvent programu,opisuje svoju skúsenosť Michal. Vyjadril sa aj k tomu, že stáž v InoBa-e mu aj za tak krátku dobu dokázala úplne zmeniť pohľad na elektromobilitu.“ uzatvára Michal.Viac informácií o shadowing programe a registrácia pre študentov sú dostupné na https://lnk.sk/dezm