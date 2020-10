Slovenský investor spustil v Čechách produkciu najmodernejšej píly

Projekt je spoločným dielom štyroch významných investorov, z ktorých každý do projektu prispieva jedinečnými vlastnosťami potrebnými pre úspešnú výstavbu a dlhodobú udržateľnosť projektu:

o ECO-INVESTMENT, a.s. (37.5 %),

Silný priemyselný holding s dlhoročnými skúsenosťami pri nákupe guľatiny a výrobe celulózy a papiera. Okrem iného zodpovedný za celkový projektový manažment a výstavbu píly.

o Holzindustrie Maresch GmbH (32.51 %),

Rakúska spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v piliarskom odvetví. Garant technologického riešenia a predajných kanálov.

o Mondi Štětí a.s. (24.99 %)

Strategický sused a partner. Dodáva všetky energie a siete, odoberá vedľajší produkt vo forme drevnej štiepky.

o UNITIMBER d.o.o. (5 %)

Slovinský obchodník s rezivom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s predajom na jeden z významných trhov pre pílu Labewood, región LEVANTE (Balkán, Severná Afrika, Blízky Východ.

Štětí 8. októbra (OTS) - Projekt spoločnosti LABEWOOD, výstavba najmodernejšej píly v Štětí v Českej republike, dosiahol vo svojej časovej ose významný medzník. Splnil všetky potrebné podmienky a získal povolenie k prevádzke. V súvislosti s vývojom situácie s COVID – 19 musela spoločnosť vzhľadom k obmedzeniam uloženým vládou dočasne odložiť slávnostné zahájenie prevádzky, ktoré bolo pôvodne naplánované na marec 2020. Píla tak bola uvedená do prevádzky 7. októbra 2020 za účasti predsedu vlády ČR Andreja Babiša, prezidenta holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milana Fiľa, ktorý je jedným z investorov projektu a ďalších významných hostí.povedal na slávnostnom spustení výroby veľkokapacitnej pílyStavebné práce začali oficiálne v decembri 2018. Do marca 2020 v spolupráci s partnermi a s dodávateľmi dokázala spoločnosť dokončiť všetky potrebné stavebné objekty a nainštalovať technológiu potrebnú pre začatie skúšobnej prevádzky píly.V rôznych obdobiach výstavby bolo v projekte zamestnaných zhruba 300 rôznych firiem z Českej republiky, Slovenska a ďalších európskych krajín a zabezpečoval prácu pre viac ako 1 400 zamestnancov.LABEWOOD v súčasnej dobe zamestnáva priamo 135 ľudí. V budúcom štvrťroku sa zameria na zvýšenie výroby a taktiež na nárast počtu interných zamestnancov na 160.povedal predseda vlády ČR. Na slávnostnom spustení výroby sa zúčastnili aj minister vnútra ČR Jan Hamáček a predseda poslaneckej snemovne ČR Radek Vondráček.