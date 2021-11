Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenský kapitálový trh obsluhuje jediný centrálny depozitár. Informoval o tom Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., (CDCP) SR.



CDCP v spolupráci s Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s., (NCDCP) v dňoch 12. až 14. novembra 2021 úspešne uskutočnili migráciu všetkých aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP. Od 15. novembra tak CDCP začína poskytovať služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP. Týmto sa zavŕšil proces vytvorenia jediného centrálneho depozitára, ktorý bude poskytovať svoje služby na slovenskom kapitálovom trhu.



Migrácia aktív sa realizovala v súlade s aplikovateľnou legislatívou a zmluvou o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú 23. júla 2021 uzatvorili CDCP a NCDCP v súvislosti s úmyslom NCDCP vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára, o čom obidva depozitáre informovali v júli tohto roka.



"Obidva depozitáre intenzívne pracovali na príprave migrácie aktív klientov niekoľko mesiacov pred jej realizáciou. Cieľom bolo, aby migrácia prebehla bez problémov a CDCP mohol plynule začať obsluhovať klientov NCDCP už od prvého dňa po migrácii," vysvetlil Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP.



Pre NCDCP migrácia aktív klientov znamená aj ukončenie účasti v celoeurópskom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi Target 2-Securities (T2S), ktorého prevádzkovateľom je Európska centrálna banka (ECB). Za účelom zabezpečenia bezproblémového priebehu migrácie aktív a ukončenia účasti NCDCP v T2S depozitáre vykonali testovanie migrácie v dvoch kolách.



"NCDCP splnil všetky požiadavky ECB súvisiace s ukončením svojej účasti v T2S, čo ECB potvrdila schválením dátumu exitu NCDCP z T2S," spresnil Ľubor Jenis, generálny riaditeľ NCDCP.



V nadväznosti na migráciu aktív klientov NCDCP a v súlade s uzatvorenou zmluvou, CDCP bude poskytovať svoje služby aj klientom NCDCP, a to na základe povolenia na činnosť centrálneho depozitára a za podmienok stanovených predpismi CDCP. Bližšie informácie k poskytovaniu služieb k aktívam presunutým z NCDCP zverejnil CDCP na svojej webovej stránke.



Vytvorenie jediného centrálneho depozitára, ktorý obsluhuje celý slovenský kapitálový trh, bude znamenať najmä zvýšenie efektivity trhovej infraštruktúry a zjednodušenie postupov pre všetkých účastníkov kapitálového trhu, ktorí využívali služby obidvoch depozitárov.



CDCP ako jediný centrálny depozitár chce účastníkom kapitálového trhu poskytovať služby efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni. "CDCP pripravuje rozšírenie digitalizácie poskytovaných služieb na ďalšie skupiny klientov a pracuje aj na zefektívnení interných procesov. CDCP si takto vytvorí lepšiu pozíciu pre možné zníženie poplatkov v budúcnosti a poskytovanie služieb na vyspelej technologickej úrovni," uzatvoril Wiedermann.



Centrálny depozitár cenných papierov SR vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. To bolo do Obchodného registra SR zapísané koncom roka 1992. Od 16. marca 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.



Národný centrálny depozitár cenných papierov vznikol v máji 2014 a formálne vznikol zápisom do Obchodného registra SR 1. novembra 2014. Zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.