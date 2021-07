Slovenský kryptomenový startup Fumbi dostal investíciu 1,5 milióna eur

Bratislava 7. júla (OTS) - Cieľom Fumbi je získať všetky dostupné licencie pre rozšírenie svojej činnosti a transformovať sa zo startupu na inštitúciu.Nové investície, ktoré Fumbi získalo, pochádzajú od hlavného investora BaseTech (500 000 €) a od niekoľkých menších slovenských investorov, ktorí vidia v tomto rýchlo rastúcom odvetví obrovský potenciál. Všetky investície spolu tvoria hodnotu 1,5 milióna €.Nové podpísané investície sú však len začiatkom investičného kola. Ďalšie investície sú predmetom pokračujúcich rokovaní. Cieľom Fumbi Network je dosiahnuť v tomto kole financovanie 2 milióny eur a vybudovať zo spoločnosti plnohodnotnú inštitúciu podľa prichádzajúcej európskej regulácie kryptomien (MiCA). Zároveň sa chce rozšíriť na ďalšie európske trhy." vyjadril sa, Prezident BaseTech Ventures.Investovanie do kryptomien s Fumbi Network využíva už vyše 40 000 registrovaných používateľov. Podarilo sa mu expandovať na poľský a český trh a rozširuje portfólio svojich služieb aj o biznis účet pre firmy a nové investovanie do kryptomien viazané na zlato. Tomu, že má Fumbi Network pred sebou veľkú budúcnosť, dôveruje stále viac subjektov.,” hovorí o raste projektu, zakladateľ a riaditeľ Fumbi Network. Spoločnosť Fumbi Network vznikla v roku 2018 ako odpoveď na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvá na Slovensku, ale aj v Česku a Poľsku, prináša investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien. Vstupná investícia je vo výške od 50 € v prípade jednotlivca a 1 000 € v prípade právnickej osoby. S viac ako 40 000 používateľmi je Fumbi lídrom na slovenskom trhu.Kryptomeny vo Fumbi sú inštitucionálne zabezpečené cez platformu Ledger Vault a pravidelne auditované cez spoločnosť SGS Slovensko.