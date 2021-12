Slovenský lockdown prospieva obchodníkom v Győri, Budapešti i Miškovci

Budapešť 2. decembra (TASR) - Lockdown na Slovensku, v rámci ktorého sú otvorené iba obchody s esenciálnym tovarom, generuje zisky nákupným centrám v Győri, Budapešti, ale aj v Miškovci. Napísal to vo štvrtok spravodajský server vg.hu s odvolaním sa na vyjadrenie generálnej tajomníčky Maďarského národného obchodného združenia (MNKSZ) Kataliny Neubauerovej.



Podľa jej slov výrazná väčšina turistov zo Slovenska prichádza nakupovať do prihraničných miest i hlavného mesta vianočné darčeky, najmä oblečenie, drogériu, hračky a elektroniku.



Nákupy sú pre Slovákov výhodné aj z toho hľadiska, že kurz forintu voči euru oslabol a pohybuje sa v rozmedzí od 360 do 370 forintov za jedno euro, dodala Neubauerová.



Oslabenie forintu posilňovalo cezhraničnú nákupnú turistiku susedných krajín aj pred koronavírusovou pandémiou. Spomedzi susedných krajín patriacich do eurozóny, ktorými sú Rakúsko, Slovinsko a Slovensko, však bola charakteristická iba pre občanov SR. Sprísnené epidemiologické opatrenia v Rakúsku, predĺžené až do 11. decembra, však naznačujú zvýšený záujem o nákupy v západomaďarských mestách zo strany Rakúšanov žijúcich pri maďarských hraniciach, povedala generálna tajomníčka MNKSZ.



Pri zachovaní povinnosti nosenia rúška v maďarských obchodoch, ktorú znovuzaviedli 20. novembra, a pri dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti medzi zákazníkmi je šanca, že obchodníci za danej situácie v okolitých krajinách do konca roka výrazne skrešú straty spôsobené pandémiou. Problémy obchodom ale spôsobuje nedostatok pracovníkov a môžu nastať ťažkosti aj pri dopĺňaní zásob tovaru, uzavrela Neubauerová.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)