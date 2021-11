Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenský maloobchod žiada okamžité kompenzácie. Uviedol to Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM).



Schválením lockdownu mali podľa neho podnikatelia okamžite vedieť, akým spôsobom budú za toto obdobie odškodnení. Napriek tomu o tom pri ohlasovaní opatrení nepadlo ani slovo, čo považuje maloobchod za absolútne neprijateľné. Naznačená podpora na nájomné a zvýšenie podpory na zamestnancov nie je ani "kvapkou v mori" toho, čo aktuálne nepotravinový maloobchod a služby potrebujú.



"V Českej republike neprišlo k zatvoreniu a o podporu sa už podnikatelia uchádzať môžu, Rakúsko opäť nabehlo na veľmi efektívny model preplácania nákladov v závislosti od poklesu tržieb, u nás podnikateľom zostali len oči pre plač a u viacerých aj prázdne účty," povedal Krakovský.



Lockdown nepotravinového maloobchodu a služieb prišiel podľa Krakovského v čase, keď mohli obchodníci aspoň čiastočne dobehnúť straty z predchádzajúcich vĺn. Mesiac pred Vianocami robí maloobchod aj štvrtinu všetkých ročných tržieb a výpadok tak podľa neho bude katastrofálny, zvlášť pri prípadom predĺžení opatrení, ako to naznačujú vládni predstavitelia.



Maloobchod podľa neho preto žiada o okamžité kompenzácie, a to efektívnu podporu na nájomné, ktoré však bude zahŕňať aj všetky služby súvisiace s nájmom (elektrina, plyn, internet, telefón a iné), a to vo výške 100 % počas obdobia zatvorenia, ako aj podporu na zamestnancov, ktorí musia byť pre zatvorené prevádzky doma, vo výške 100 % a zároveň opätovné zavedenie opatrenia 3B na pokles tržieb.



Maloobchodníci žiadajú tiež príspevok na fixné náklady ako sezónny tovar, leasingy, úvery, odpisy a iné prevádzkové náklady, ktorých sa podnikatelia nevedia zo dňa na deň zbaviť, a to až do výšky rozdielu prepadu tržby.



Upozornil, že ak nepríde k rýchlej pomoci sektoru maloobchodu, môže sa stať, že podnikatelia, ktorí minuli svoje peniaze na zásoby, nebudú mať na úhradu miezd pre svojich zamestnancov a títo zostanú bez peňazí pod vianočným stromčekom.



Doplnil, že podnikatelia nemôžu doplácať na rozhodnutia štátu, ktoré navyše nereflektujú situáciu. Lockdown sa totiž týka iba vybraných prevádzok a služieb a nie všetkých, väčšina krajiny funguje rovnako ako pred sprísnením opatrení. Ak nepríde k rýchlej podpore, bude možno vidieť krach aj väčších obchodníkov, ktorí to už nebudú vedieť dofinancovať, navyše pri nutnosti splácať úvery, ktoré mali slúžiť na pomoc.



Uzavrel, že v prípade, ak k pomoci nepríde alebo na ňu štát nemá prostriedky, potom je jedinou cestou rýchle otvorenie prevádzok aspoň v režime OP, aby maloobchodníci stihli predvianočný trh.



ISKM združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.