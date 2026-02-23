< sekcia Ekonomika
Slovenský mliekarenský zväz s obavami sleduje vývoj na trhu s mliekom
Situácia eskaluje zvýšenou produkciou mlieka v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) s obavami sleduje vývoj na európskom a domácom trhu s mliekom. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár SMZ. Od októbra 2025, keď začala významne klesať cena masla na trhu, upozorňuje zväz podľa nej na obrat na globálnom trhu s mliekom.
Spresnila, že situácia eskaluje zvýšenou produkciou mlieka v Nemecku a cena suroviny vypočítaná z trhových cien masla a sušeného mlieka je v januári 2026 na úrovni 30,30 eura/100kg, aj keď vyplácaná cena za surovinu je v januári na Slovensku stále 43,60 eura/100 kg. Od novembra 2025 klesá cena po mesiacoch približne o dva centy/kg. „Je však viac ako jasné, že slovenskí spracovatelia zrejme nebudú vedieť takýto mierny pokles ceny udržať v dôsledku silného tlaku obchodných reťazcov na ceny mliečnych výrobkov,“ zdôraznila.
Prebytok mlieka v celej Európe vyvoláva podľa Nouzovskej dramatickú cenovú konkurenciu, ktorá sa prejavuje vysokými dovozmi na Slovensko a ponecháva slovenské mlieko v skladoch - len trvanlivého mlieka je na sklade ku koncu januára 16,5 milióna litrov. K tejto nepriaznivej situácii prispievajú obchodné reťazce požiadavkami na znižovanie cien mliečnych výrobkov. „Tak je na trhu trvanlivé mlieko za cenu 0,55 eura/liter, ktoré je vyrobené z mlieka s cenou 0,44 eura/liter. Cena obalu je 0,14 eura/kus a ešte k tomu treba pripočítať daň z pridanej hodnoty,“ priblížila.
„Na stole je legitímna otázka, kedy začneme situáciu na trhu s mliekom považovať za krízu. Európska komisia (EK) ju zatiaľ takto nevníma, eurokomisár Hansen sa vyjadril, že ‚trh s mliekom sa nachádza vo fáze upratovania po období veľmi vysokých cien‘. História však ukázala, že pri obidvoch predchádzajúcich mliečnych krízach v roku 2009 a 2016 EK zaspala a krízy riešila s veľkým oneskorením. Každá z týchto kríz zanechala na Slovensku hlbokú stopu. Znížila počet prvovýrobcov, počet dojníc a produkciu surového kravského mlieka a výrazne znížila aj ekonomickú stabilitu mliekarenského priemyslu,“ spresnila.
Je podľa Nouzovskej nevyhnutné, aby slovenská vláda bola pripravená rýchlo reagovať podporou mliečneho sektora. „Preto je potrebné zaoberať sa možnou podporou v závislosti od vývoja na trhu už dnes. SMZ stojí pri slovenských prvovýrobcoch mlieka a privíta každú podporu, ktorú výrobcovia mlieka s cieľom stabilizácie sektora dostanú,“ podčiarkla.
„Musíme povedať jasne, že malý slovenský trh s mliekom bude bez včasného regulačného zásahu zo strany EÚ a v nerovných podmienkach spôsobených rôznymi národnými podporami odsúdený na zánik. SMZ verí, že s pomocou štátu túto prichádzajúcu krízu spoločne so Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka zvládneme a jednu z najdôležitejších vertikál prvovýroby a spracovania mlieka na Slovensku uchránime,“ dodala Nouzovská.
