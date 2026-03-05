< sekcia Ekonomika
Slovenský mliekarenský zväz:Počas existencie sme odolali rôznym krízam
Dvadsiate roky boli poznačené významnými krízami, ale poukázali na to, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo majú rozhodujúce postavenie v národnom hospodárstve.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) počas svojej existencie odolal rôznym krízam aj odborným sporom. Jeho prácu je vidieť najmä v mnohých odborných dokumentoch, koncepčných zámeroch a funkčných agropotravinárskych štruktúrach. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálna sekretárka SMZ, v súvislosti s 35. výročím založenia zväzu, ktorý je podľa nej najstarším funkčným združením v poľnohospodárskej a potravinárskej samospráve.
„Deväťdesiate roky minulého storočia boli obdobím, keď sa tvorili najvýznamnejšie koncepčné, legislatívne a regulačné opatrenia na úrovni Slovenska. Dominovali úlohy súvisiace s reštrukturalizáciu odvetvia, začalo sa prejavovať trhové prostredie, náklady boli vyššie ako trhové ceny, výroba mlieka klesla na polovicu, dotácie sa výrazne znížili a ochrana domáceho trhu sa ukazovala ako nedostatočná. Príprava na vstup Slovenska do EÚ si vyžiadala vysoké investície do mliekarenského priemyslu a toto obdobie predznamenalo ďalšie štrukturálne zmeny vedúce ku koncentrácii a zmene vlastníckych štruktúr vstupom viacerých zahraničných spoločnosti do slovenských mliekarní,“ priblížila.
Roky po zmene milénia boli podľa nej rokmi prispôsobovania sa platnosti legislatívy EÚ, vplyvu voľného pohybu tovaru zvyšovaním dovozov a postupnému nástupu obchodných reťazcov. Napriek relatívne silnej regulácii trhu s mliekom na úrovni EÚ odvetvie prvovýroby a spracovania mlieka prekonalo vážnu krízu v roku 2009, po ktorej výroba mlieka na Slovensku klesla o 13 %.
„Významne poklesla aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na úroveň 152 kg na osobu za rok a preto SMZ spolu so Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka (SZPM) založili v roku 2008 Mliečny fond, do ktorého pre účely propagácie prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka dodnes. Za obdobie 18 rokov oba zväzy do Mliečneho fondu vyzbierali viac ako 8,5 milióna eur, ktoré využili na komunikáciu so slovenským spotrebiteľom a ktoré viedli k zvýšeniu spotreby na viac ako 191 kg na osobu za rok,“ spresnila.
Druhú dekádu 21. storočia možno podľa Nouzovskej označiť ako obdobie hľadanie rovnováhy v dodávateľsko-odberateľskom reťazci a prekonanie druhej mliečnej krízy v roku 2016. Napriek nedostatočným finančným prostriedkom na investície mliekarenský priemysel expandoval, inovoval a hľadal nové odbytové trhy, pričom podstúpil certifikáciu na export do Číny, Južnej Kórey a do Ruskej federácie. V týchto procesoch mal zväz nezastupiteľné miesto a poskytoval svojim členom výraznú pomoc.
Dvadsiate roky boli poznačené významnými krízami, ale poukázali na to, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo majú rozhodujúce postavenie v národnom hospodárstve. „Avšak aj mliekarenský sektor sa nevyhol energetickej kríze, rastúcej inflácii a výraznému nárastu výrobných nákladov. Vpád ochorenia COVID-19 a otvorenie vojny na Ukrajine zavŕšila slintačka a krívačka a preverila akcieschopnosť a úroveň spolupráce tak štátnych orgánov, ako aj samotných chovateľov a spracovateľov,“ doplnila.
Dodala, že SMZ je členom Európskej mliekarenskej asociácie, úzko spolupracuje s Českomoravským svazom mlékarenským a so SZPM. SMZ je tiež členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinárskej komory Slovenska.
