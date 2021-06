Slovenský nápad učí svet šetriť vodou

Bratislava 17.júna (Teraz.sk) – Spoločnosť SIKO po 30. rokoch svojej existencie vstupuje s inovatívnymi patentovanými technologickými novinkami na globálny svetový trh. Autorom týchto patentov je Slovák František Pancurák. Firma investovala 150 miliónov českých korún do spoločnosti Swiss Aqua Technologies a rozšírila tak svoje portfólio o patentované vynálezy s ekologickou pridanou hodnotou, ktoré sú dostupné už v 46 krajinách sveta. Inovatívne výrobky z nového portfólia pomôžu ušetriť desiatky eur na vodnom a stočnom. SIKO sa chystá revolučné technológie vystavovať aj na EXPO 2020 v Dubaji.



Jedna z najúspešnejších českých rodinných firiem SIKO, ktorá patrí medzi lídrov aj na slovenskom trhu, vstupuje na pole inovatívnych patentov a svojimi produktmi ohlasuje najnovší vstup na medzinárodný globálny trh. Expanziu sprevádza nastavenie novej udržateľnej podnikateľskej filozofie, ktorej hlavným cieľom je starostlivosť o kvalitu a zároveň úsporu vody. Za týmto účelom firma investovala do spoločnosti Swiss Aqua Technologies so sídlom vo švajčiarskom Chame. „Boli sme nadšení, že spoločnosť SIKO verila nášmu nápadu a rozhodli sa investovať do jeho realizácie. Bola to náročná cesta, ale vďaka tvrdej práci sa nám podarilo priviesť tieto patenty k životu,“ povedal slovenský vynálezca František Pancurák, spoluzakladateľ spoločnosti Swiss Aqua Technologies. Spoločnosť tvorí tím inžinierov a vedcov.



„Naším cieľom je prinášať vodu v čo najlepšej kvalite, rovnako ako výrobky, ktoré pomôžu s jej šetrením. Cesta k tomuto cieľu nebola jednoduchá. Nakoniec sme sa rozhodli investovať do vlastných nápadov. Po vstupe do tejto spoločnostisme vyvinuli veľké úsilie, aby tento riskantný krok, ktorý vyžadoval vysokú investíciu, neskončil len u skvelého nápadu, ale aby sa sen podarilo zrealizovať celý – od výroby cez certifikáciu až po globálny obchodný úspech. Práve vďaka tomu sú tieto výrobky dnes k dispozícii už v 46 krajinách sveta a mnohé ďalšie sú v štádiu rokovania. Napríklad na Novom Zélande je OFS technológia už vo fáze certifikácie, ako sľubné sa javí aj Tunisko,.“ vysvetľuje Tomáš Vala, generálny riaditeľ spoločnosti SIKO.



Na trh boli uvedené tri skupiny inovatívnych výrobkov s patentovanými technológiami a to Optim Flush System (úspora vody), Ion Polarization System (fyzikálne zlepšenie kvality vody) a Water Care System ) (využitie vlastností vody ako náhrady externých zdrojov energie - elektrina či batérie).



Technológia OFS (OptimFlush System) reprezentuje novú generáciu úspornej toalety. Konkrétne ide o najúspornejšiu toaletu na svete, ktorá nešetrí len prírodu, ale aj peniaze. Vzhľadom na frekvenciu využívania toaliet sa tak každý ušetrený liter pozitívne prejaví na výslednom vyúčtovaní a tieto toalety so systémom OFS šetria desiatky eur ročne. Podľa štatistík spláchne jedna osoba priemerne až sedemkrát denne. Štvorčlenná domácnosť tak počas jediného dňa spláchne 28-krát, čo by pri bežnej spotrebe starých splachovacích systémov znamenalo celkovú spotrebu viac ako 61.300 litrov vody ročne. Napríklad na Slovensku pri aktuálnej cene za vodné a stočné 2,22 eur/m3 tak môže výsledná čiastka len za splachovanie predstavovať vyše 135 eur. S OFS technológiou sa v takomto prípade dá ušetriť takmer 75 eur ročne.



Ďalšími produktmi v portfóliu patentovaných inovatívnych výrobkovsú IPS technológie (IonPolarization System) čiže ekologický spôsob úpravy vody pomocou prírodných (fyzikálnych) zákonov. V tomto rade sa dá zakúpiť prietoková trubka Kalyx X, ktorá na základe galvanickej úpravy vody bez použitia externého zdroja účinne redukuje výskyt vodného kameňa vo vodovodnom potrubí až o76 percent. Ďalším produktom s touto technológiou je pracia guľa WashBall zabezpečujúca lepší výsledok prania, úsporu pracieho prášku a ochranu pred vodným kameňom.



WCS (WaterCare System) technológiaje súčasťou hlavice tzv. pedikúrnej sprchy. Predná strana hlavice je využiteľná na klasické sprchovanie, zadná strana obsahuje rotujúc ibrúsny kameň a je navrhnutá pre jednoduché, bezpečné a rýchle odstránenie tvrdej pokožky na chodidlách, masáž či peeling.