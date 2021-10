Slovenský pavilón na Expo Dubaj zažil svetovú premiéru vodíkového auta

Bratislava/Dubaj 5. októbra (TASR) – Slovensko predstavilo na svetovej výstave Expo Dubaj športový automobil na vodíkový pohon MH2. Koncept pripravila spoločnosť Matador Group so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a odhalili ho v rámci svetovej premiéry šéfdizajnér Branislav Maukš a minister hospodárstva Richard Sulík. V utorok o tom informovala mediálna zástupkyňa slovenskej expozície v Dubaji Lucia Mozolová.



„Na Expo Dubaj máme ambíciu predstaviť sa globálnemu publiku ako krajina prirodzeného talentu a inovatívnych riešení, či už v oblasti mobility alebo udržateľnosti. S tým súvisia vodíkové technológie. Vodík je budúcnosť a my chceme byť na ňu pripravení, keďže jedným z efektov zavedenia vodíka ako paliva budúcnosti je výrazné zníženie emisií,” povedal Sulík.



Dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák ozrejmil, že vodíkový koncept auta MH2 využíva špecifický spôsob uskladňovania vodíka, ktorý si vyžaduje inteligentný teplotný manažment. Hlavnou prednosťou tohto riešenia je vysoká bezpečnosť a relatívne nízke energetické nároky uskladnenia.



„Na Strojníckej fakulte našej univerzity máme niekoľko špičkových odborníkov, ktorí sa dlhé roky venujú vodíkovým technológiám a jeho efektívnej aplikácii v reálnej doprave. Sme veľmi radi, že tento projekt s Matador Group dostal zelenú a dali sme týmto šikovným ľuďom možnosť vyniknúť a využiť svoje vedomosti na reálnom projekte,“ uviedol Živčák.



Svetová výstava Expo Dubaj 2020 otvorila brány pre návštevníkov 1. októbra. V slovenskom pavilóne uvidia návštevníci okrem konceptu MH2 napríklad 3D model čistenia oceánov - Ôsmy svetadiel či vodíkový autobus. Výstava trvá až do konca marca 2022 a návštevníkom sa predstavia vystavovatelia zo 192 krajín.