Slovenský Penový raj otvára dvadsiatu prevádzku

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 22. decembra (OTS) - Sieť samoobslužných autoumyvární odpovedá na trend stúpajúceho záujmu o domáce výlety autom a čistotu vozidiel.Napriek tomu, že pandémia a opakovaný lockdown nepriali cezhraničnému cestovaniu, Česi a Slováci začali viac objavovať rodnú krajinu, a to aj automobilom. Rodinné výlety v kombinácii s údržbou vozidiel priviedli zákazníkov nielen do Českého ráje, Slovenského raja, ale aj do Penového raja . V priebehu posledných rokov sa samoobslužné autoumyvárne stali súčasťou základnej výbavy vlastníkov a používateľov motorových vozidiel. V mnohých prípadoch sa z návštevy automyvárne stáva až rodinný rituál.Jubilejnú dvadsiatu automyváreň otvorila spoločnosť M&S Globwash, a.s. v centre mesta Hradec Králové na ulici Karla Čapka. Pokým na Slovensku pôsobí sieť pod značkou Penový raj , v Čechách ju vodiči a vodičky nájdu pod názvom Pěnový ráj. Prevádzka v Hradci Králové ponúka zákazníkom štyri plnohodnotné umývacie boxy, s možnosťou umývania patentovaným nástrekom hustej aktívnej peny a doplnkové služby ako vysávanie či tepovanie.,“ uvádza Lukáš Mucha, spoluzakladateľ siete Penový raj “ hovorí Marian Šufliarsky, predseda predstavenstva a prezident slovenského holdingu M-MARKET, a.s. , pod ktorého krídla patrí aj M&S Globwash, a.s.