Slovenský plynárenský priemysel otvoril všetky svoje zákaznícke centrá

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) od pondelka otvoril všetky svoje zákaznícke centrá. Vstup do nich je možný len s respirátorom prekrývajúcim horné dýchacie cesty a po dezinfekcii rúk. Všetky Zákaznícke centrá SPP sú vybavené certifikovanými germicídnymi žiaričmi, bezdotykovými teplomermi s možnosťou merania teploty zákazníkom a je v nich dodržiavaný maximálny možný počet zákazníkov, uviedol v pondelok hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.



"Zákazníkom odporúčame, aby si otváracie hodiny jednotlivých Zákazníckych centier SPP v nadchádzajúcom období overili na webovej stránke SPP, na Facebooku, telefonicky alebo emailom," upozornil Šebesta. SPP aj v súčasnej pandemickej situácii poskytuje svojim zákazníkom služby bez akýchkoľvek obmedzení. Všetci zákazníci SPP môžu naďalej na komunikáciu so spoločnosťou využívať elektronickú poštu, Zákaznícku linku SPP, alebo si po novom môžu dohodnúť on-line stretnutie prostredníctvom aplikácie MS Teams.



SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. Okrem dodávok plynu pôsobí od roku 2012 aj na trhu dodávky elektrickej energie. Zemný plyn alebo elektrickú energiu v súčasnosti dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.