Slovenský podnikateľ: Poľsko mení pracovný trh a priťahuje investorov

Varšava 31. júla (TASR) - Poľský pracovný trh sa v posledných rokoch mení z montážnej základne na sofistikované centrum rozhodovacích procesov a digitálnej ekonomiky. Krajine sa podarilo systematicky vytvoriť podmienky pre udržanie vysokokvalifikovaných pracovných miest a pritiahnuť kapitál v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. V rozhovore s varšavským spravodajcom TASR to povedal Zdeno Fedeš, zakladateľ agentúry Ahoy Career, ktorá zamestnáva talenty zo Slovenska a Česka v Poľsku.



„Tie jednoduchšie procesy odchádzajú do Bulharska, Rumunska, Maďarska či Grécka. Tie s väčšou vlastnou zodpovednosťou a rozhodovacím procesom ostávajú v Poľsku,“ vysvetľuje podnikateľ. Zásadný rozdiel medzi Slovenskom a Poľskom vníma v tom, ako krajiny pristupujú k rozvoju svojho podnikateľského prostredia a podpore inovácií.



Dôležitú úlohu podľa neho zohrala štátna stratégia podpory ekonomických zón. „Poliaci majú vytvorených 15 alebo 16 ekonomických zón, každú s vlastnou špecializáciou, univerzitným zázemím a podporou zo strany štátu,“ priblížil. Ich financovanie zabezpečuje centrálna štátna agentúra PAH, ktorá prideľuje prostriedky lokálnym samosprávam na rozvoj podnikania a prilákanie investorov. Tento model podľa Fedeša umožňuje cielený rozvoj regiónov a efektívne využitie verejných zdrojov.



Poľsko zároveň cielene investovalo do návratu vlastných odborníkov zo zahraničia. „Keď sa vraciaš zo zahraničia, prvé dva roky neplatíš daň z príjmu. Plat je vyšší, tak ideš domov,“ uviedol Fedeš a dodal, že táto politika mala výrazný vplyv na udržanie špecializovaných pracovných miest v krajine.



Podľa údajov poľského štatistického úradu sa do Poľska v rokoch 2017 až 2022 vrátilo takmer 160.000 emigrantov, väčšina z nich zo Spojeného kráľovstva. Údaje z najnovšej správy platformy Clicktrans ukazujú, že v roku 2024 sa viac ľudí rozhodlo do Poľska vrátiť ako emigrovať.



Dôležitým fenoménom je podľa Fedeša aj schopnosť Poľska integrovať pracovnú silu z tretích krajín vrátane Ukrajiny. „Oni sa vedeli vžiť do kože Ukrajincov, otvorili sa im a z toho načerpali ohromné benefity,“ konštatoval. Poľský biznis si podľa neho rýchlo osvojil migračnú realitu a namiesto útlmu produkcie vytvoril nové modely zamestnávania. Firmy zároveň začali samy propagovať Poľsko v zahraničí, aby oslovili kvalifikovanú pracovnú silu.



Na rozdiel od Slovenska, kde sa podľa Fedeša podnikanie spája skôr s opatrnosťou a stabilitou, v Poľsku prevláda podnikavý duch. Túto mentalitu podľa neho vidno aj v tom, ako rýchlo sa poľské firmy prispôsobujú globálnym trendom.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)