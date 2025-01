Slovenský pozemkový fond dosiahol vlani najviac schválených aktov

Bratislava 30. januára (TASR) - Najviac schválených právnych aktov v rade Slovenského pozemkového fondu (SPF) a rekordne najnižší počet sťažností na činnosť SPF. Aj tieto informácie prezentoval na štvrtkovej tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) spolu s generálnym riaditeľom SPF Richardom Šmídom a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Rastislavom Juhárom.



"Slovenský pozemkový fond má za sebou najúspešnejší rok za ostatných dvadsať rokov. Nové vedenie nedostalo ani zďaleka toľko finančných prostriedkov ako ich predchodcovia za vlády OĽANO (dnes hnutie Slovensko, pozn. TASR), ktorí sponzorovali akurát svojich dohodárov a nerobili nič. Peniaze, ktoré mali vynaložiť na zrýchlenie procesov, porozdávali, ale spisy naďalej stáli, výsledok žiadny. Verím, že orgány činné v trestnom konaní to nenechajú len tak," uviedol Takáč.



"Dosiahli sme historicky najvyšší počet schválených právnych aktov v rade SPF, rekordných 4259 vrátane kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv či reštitúcií. Taktiež odbor prevodov a odbor stanovísk a vecných bremien v roku 2024 dosiahli historicky najvyššiu efektivitu," doplnil Šmída.



Podľa informácií Veroniky Daničovej, hovorkyne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v roku 2024 bolo za posledných päť monitorovaných rokov podaných rekordne najnižšie číslo sťažností na činnosť SPF. Nastavením a zefektívnením činnosti odboru nájmov bolo rade SPF za rok 2024 predložených rekordný počet nájomných zmlúv na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely.



Odbor usporiadania vlastníctva podľa Daničovej obnovil spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na účel usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva.



Odbor reštitúcií v snahe zrýchliť a zvýšiť počty v poskytovaní reštitučných náhrad podľa hovorkyne MPRV intenzívne spolupracuje s legislatívnym odborom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na úpravách súčasnej legislatívy.



IT odbor počas roka 2024 ukončil podľa nej proces verejného obstarávania na viacerých projektoch, napríklad nový IS registratúry, nový klientsky portál, nový intranet a podobne. Počas roku 2025 plánuje tento odbor implementáciu týchto projektov a realizáciu ďalších s cieľom zefektívniť a zjednodušiť činnosti fondu aj vďaka umelej inteligencii.



Daničová dodala, že SPF počas roka 2024 úspešne odskúšalo modul IS GIS dane z nehnuteľnosti v 650 pilotných obciach. V januári roku 2025 sa predmetný modul dane z nehnuteľnosti rozšíril pre všetky evidované obce v Slovenskej republike.