Slovenský pozemkový fond reaguje na apel zo strany ZMOS-u

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) pristupuje k vybavovaniu majetkovoprávnej agendy pre samosprávy s veľkou dôležitosťou. Uviedol to pre TASR Pavel Machava, vedúci oddelenia komunikácie a špeciálnych činností SPF, v reakcii na apel Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"Na komunikáciu so starostami a primátormi boli prijatí dvaja manažéri. Ich úlohou je práve urýchľovanie potrebných prevodov pozemkov, ktoré samosprávy potrebujú na realizáciu projektov. V spolupráci s Ministerstvom financií SR zvyšujeme potrebné kapacity referentov, ktorí budú určení na vybavovanie agendy pre ZMOS," spresnil Machava.



Zdôraznil, že minulé politické garnitúry zanechali SPF vo "veľmi žalostnom stave". "Súčasné vedenie zdedilo fond takmer s 30.000 nevybavenými žiadosťami. Vyriešenie tejto tzv. spisovej zápchy je v súčasnosti najvyššou prioritou," dodal Machava.



Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, uviedol, že združenie apeluje na vedenie SPF, aby aj napriek pokročilému stavu prípravy nového programového obdobia vstúpilo do rokovaní s kompetentnými rezortmi, ktoré sú gestormi jednotlivých európskych finančných mechanizmov. Združenie vidí podľa neho v posilnení personálnych kapacít SPF spôsob urýchlenia prijímania rozhodnutí s pozitívnymi dosahmi na komunálny sektor.



Podľa Kaliňáka by sa nemalo zabúdať ani na to, že Slovenský pozemkový fond nemá zákonom určené povinné lehoty na vybavovanie žiadostí. "Ak spojíme nedostatok kapacít a neexistujúce termíny, naďalej budeme svedkami hromadiacich sa problémov a nevôle samospráv ísť do projektov, ktoré sú podmienené súhlasnými stanoviskami fondu," dodal Kaliňák.