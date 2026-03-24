Slovenský pozemkový fond spustil klientsky portál
Portál prináša nové funkcie, ktorých cieľom je poskytnúť klientom väčší komfort pri podávaní elektronických žiadostí a tiež okamžitý prístup k informáciám, ktoré potrebujú.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) sprístupnil verejnosti nový klientsky portál, ktorý zjednocuje všetky elektronické služby fondu na jednom mieste. Klientsky portál SPF prináša nové funkcie, ktorých cieľom je poskytnúť klientom väčší komfort pri podávaní elektronických žiadostí a tiež okamžitý prístup k informáciám, ktoré potrebujú. Informovala o tom v utorok Linda Petríčková, vedúca oddelenia komunikácie SPF.
Spresnila, že klientsky portál SPF je plne integrovaný s Ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk. Používatelia s aktivovanou elektronickou schránkou majú dostupné väčšie portfólio služieb než používatelia bez elektronickej schránky - neprihlásení užívatelia.
V rámci modernizácie služieb nahrádza SPF doterajšie utorkové kontaktné linky jednotlivých odborov digitálnymi nástrojmi, ktoré sú verejnosti dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Call centrum SPF ostáva pre verejnosť aj naďalej plne funkčné a pripravené poskytovať asistenciu.
Hlavnými inováciami klientskeho portálu SPF je podľa Petríčkovej online overenie stavu vybavenosti spisu, a to tak, že po zadaní čísla spisu je možné zistiť aktuálny stav spracovania spisu, ďalej komunikácia s chatbotom či intuitívne elektronické formuláre.
„Spustením klientskeho portálu plníme náš sľub o transparentnej a modernej inštitúcii. Možnosť online overenia stavu vybavenosti spisu a pomoc chatbota sú presne tie nástroje, ktoré v roku 2026 verejnosť od modernej organizácie spravujúcej štátny majetok očakáva. Digitalizáciou nielen zrýchľujeme procesy, ale robíme ich aj kontrolovateľnejšími,“ uviedlo vedenie SPF.
