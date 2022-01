Slovenský pozemkový fond zverejňuje nájomné zmluvy aj z minulosti

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) v piatok na svojej webovej stránke uverejnil všetky nájomné zmluvy, a to aj tie z minulosti. Nájomné zmluvy sú rozdelené do štyroch kategórií. TASR o tom informoval riaditeľ Odboru komunikácie a špeciálnych činností SPF Pavel Machava.



"Zverejnením nájomných zmlúv plníme náš sľub o transparentnosti a otvorenosti. Konáme tak aj preto, lebo registrujeme množstvo podnetov od farmárov, ktorí majú nejasnosti či sú ich zmluvy platné," povedal generálny riaditeľ SPF Ján Marosz.



Nájomné zmluvy sú rozdelené do štyroch kategórií: zoznam platných nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky, zoznam platných nájomných zmlúv na iný ako poľnohospodársky účel, zoznam nájomných zmlúv končiacich v roku 2022 na poľnohospodársky účel a iný ako poľnohospodársky účel, a zoznam nájomných zmlúv skončených v roku 2021 na poľnohospodársky a iný ako poľnohospodársky účel.



Zmluvy sú uverejnené v excelovskej tabuľke. Na základe zvolených kritérií si záujemcovia budú môcť vyhľadať nájomné zmluvy podľa subjektu (nájomcu), podľa okresu a katastrálneho územia, kde sa nehnuteľnosť nachádza: podľa čísla zmluvy či doby nájmu. V prípade nejasností je pre nájomcov k dispozícii emailová adresa problemsnajmom@pozfond.sk.