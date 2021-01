Slovenský priemysel sa v novembri už vrátil na rastovú trajektóriu

Bratislava 11. januára (TASR) - Priemysel druhej vlne pandémie nateraz odoláva. Po miernom októbrovom zakolísaní sa už v novembri prekvapivo vrátil na rastovú trajektóriu a úplne tak ignoroval sprísňujúce sa domáce protipandemické opatrenia, ale aj sprísňujúce sa opatrenia naprieč kľúčovými exportnými trhmi. Uviedol to v komentári k priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Aj v novembri platilo, že celkové čísla priemyslu pomáhali zdvíhať jeho dve menšie odvetvia - najmä energetika, ktorá si opäť pripísala dvojcifernú dynamiku medziročného rastu (14,1 %). Energetika a ťažba tak zvýšili medziročné čísla priemyslu až o 1,79 percentuálneho bodu (p. b.)," priblížil.



Dominantný spracovateľský priemysel podľa neho, naopak, pridal k medziročnému rastu priemyslu "len" 0,38 p. b., keď si medziročne polepšil "len" o 0,5 %. "Aj v jeho prípade však môžeme hovoriť o prekvapivo silných novembrových číslach – medziročný rast produkcie si pripísal po prvýkrát o júla 2019, teda po 15 mesiacoch nepretržitého medziročného poklesu produkcie, pričom ešte v októbri jeho produkcia medziročne klesala o 4,6 %," poznamenal.



Silný rast produkcie v novembri zaknihoval najmä hutnícky priemysel, ktorý pravdepodobne ťaží aj so sprísnenia podmienok dovozu lacnej ázijskej ocele. Jeho produkcia sa medziročne zvýšila až o 13,9 %.



Decembrová nálada v priemysle však podľa Koršňáka naznačuje, že jemná korekcia na prelome rokov sa nedá vylúčiť. Pre slovenský priemysel bude naďalej kľúčová najmä kondícia jeho hlavnej zložky – automobilového priemyslu. "Čísla predajov áut v Európe v závere roka síce naznačujú ich pokles, avšak na rozdiel od jari už nepozorujeme takmer úplne zastavenie predajov nových áut. Pozitívny rast si navyše drží čínsky trh, ktorý by mohol byť dôležitým stabilizačným faktorom najmä pre slovenských výrobcov v segmente SUV," myslí si analytik.



Priemyslu by podľa neho mala pomáhať jemnejšia forma obmedzení počas druhej vlny, keď európske krajiny už zvyčajne nepristupujú k úplnej uzávere hraníc (a nespomaľujú tak i cezhraničné tovarové toky). Akokoľvek, druhá vlna pandémia predsa len čiastočne zasiahne aj priemysel, minimálne spomalí jeho zotavovanie. Brzdou pritom nemusí byť len znova klesajúci dopyt, ale aj problémy na ponukovej strane, keď znovu šíriaca sa pandémia môže narúšať produkciu v časti subdodávateľského reťazca. To môže spôsobovať problémy najmä pri plnom využití kapacít, v opačnom prípade by mohli byť krátkodobé výpadky rýchlo dobehnuté a dočasne ovplyvniť najskôr len mesačné ako kvartálne čísla.



"Predpokladáme, že pandémia predsa len mohla permanentne vymazať časť dopytu. Očakávame teda, že produkcia v úvode roka bude opäť zaostávať za úrovňami spred roka, aj v dôsledku silnejúcej druhej vlny pandémie v Európe. Úrovne spred krízy by mohol priemysel podľa našich odhadov udržateľne dosiahnuť najskôr až v druhej polovici budúceho roka, respektíve v úvode roka 2022," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, nárast v novembri evidoval aj chemický priemysel, ktorý sa za obdobie 11 mesiacov dostal do plusu práve vďaka novembrovému rastu produkcie. "V prípade kľúčovej výroby dopravných prostriedkov bol počas prvých 11 mesiacov roka 2020 zaznamenaný medziročný pokles výroby o 18,1 %. Ťažba a dobývanie, ale i výroba elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu zaznamenali za analyzované obdobie nárast produkcie," doplnila Sadovská.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že priemyselná produkcia v novembri 2020 medziročne vzrástla o 2,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2020 oproti októbru 2020 zvýšila o 3,1 %.