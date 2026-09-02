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Slovenský projekt RomaTech zabojuje o dôveryhodnejšiu AI
Projekt občianskeho združenia Tibi Digital vybrala odborná porota medzi približne 70 projektov z 25 krajín.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenský projekt RomaTech, ktorý vyvíja metodiku na overovanie pravdivosti a dôveryhodnosti výstupov umelej inteligencie o menšinách, postúpil do prototypovej fázy medzinárodnej výzvy Global Trust Challenge. Projekt občianskeho združenia Tibi Digital vybrala odborná porota medzi približne 70 projektov z 25 krajín. V európskom výbere je zastúpených deväť krajín. V utorok (1. 9.) o tom informovala asociácia ASAI.
RomaTech sa zameriava na riziko, že umelá inteligencia môže pri odpovediach o histórii, kultúre alebo identite menšín preberať neúplné, skreslené alebo historicky zaujaté informácie. Cieľom projektu je vytvoriť rámec, ktorý umožní takéto výstupy overovať na základe dôkazov, kontextu a poznatkov samotných komunít.
„Umelá inteligencia dnes čerpá z obrovského množstva historických textov, ktoré o zraniteľných komunitách často písali iní, neraz so skreslením alebo predsudkami,“ uviedol Ján Bihari, autor projektu RomaTech a zástupca Tibi Digital.
Výzva Global Trust Challenge sa uskutočňuje v troch etapách, od návrhu cez prototyp až po pilotné overenie. Organizátori ju zameriavajú na zvyšovanie dôvery a informačnej integrity v digitálnom priestore. Na iniciatíve sa podieľajú aj organizácie ako IEEE Standards Association, OECD, AI Commons a UNESCO.
Projekt podľa Bihariho vychádza z otázky, kto má rozhodovať o tom, či je tvrdenie umelej inteligencie o konkrétnej komunite pravdivé. Rómska komunita je prvým testovacím prípadom projektu, jeho ambíciou je však vytvoriť metodiku využiteľnú aj pri ďalších menšinách a menších jazykových komunitách. V súčasnosti vstupuje do prototypovej fázy. Nasledovať má testovanie metodiky na konkrétnych dátových súboroch a príprava na prípadné medzinárodné pilotné nasadenie.
Asociácia AI - ASAI združuje odborníkov, firmy a akademickú obec, zameriava sa na vzdelávanie, etiku, inovácie a strategické partnerstvá, aby Slovensko držalo krok s globálnym AI vývojom.
RomaTech sa zameriava na riziko, že umelá inteligencia môže pri odpovediach o histórii, kultúre alebo identite menšín preberať neúplné, skreslené alebo historicky zaujaté informácie. Cieľom projektu je vytvoriť rámec, ktorý umožní takéto výstupy overovať na základe dôkazov, kontextu a poznatkov samotných komunít.
„Umelá inteligencia dnes čerpá z obrovského množstva historických textov, ktoré o zraniteľných komunitách často písali iní, neraz so skreslením alebo predsudkami,“ uviedol Ján Bihari, autor projektu RomaTech a zástupca Tibi Digital.
Výzva Global Trust Challenge sa uskutočňuje v troch etapách, od návrhu cez prototyp až po pilotné overenie. Organizátori ju zameriavajú na zvyšovanie dôvery a informačnej integrity v digitálnom priestore. Na iniciatíve sa podieľajú aj organizácie ako IEEE Standards Association, OECD, AI Commons a UNESCO.
Projekt podľa Bihariho vychádza z otázky, kto má rozhodovať o tom, či je tvrdenie umelej inteligencie o konkrétnej komunite pravdivé. Rómska komunita je prvým testovacím prípadom projektu, jeho ambíciou je však vytvoriť metodiku využiteľnú aj pri ďalších menšinách a menších jazykových komunitách. V súčasnosti vstupuje do prototypovej fázy. Nasledovať má testovanie metodiky na konkrétnych dátových súboroch a príprava na prípadné medzinárodné pilotné nasadenie.
Asociácia AI - ASAI združuje odborníkov, firmy a akademickú obec, zameriava sa na vzdelávanie, etiku, inovácie a strategické partnerstvá, aby Slovensko držalo krok s globálnym AI vývojom.