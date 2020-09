Slovenský realitný trh je 28.najtransparentnejším na svete za rok 2019

Bratislava 17. septembra (TASR) – Slovensko sa v rebríčku Global Real Estate Transparency Index za rok 2019 umiestnilo na 28. mieste. Informovala o tom spoločnosť JLL Slovakia, ktorá spolu s LaSalle rebríček každoročne zostavuje. Víťazom v transparentnosti realitného trhu sa stala Veľká Británia, na 2. mieste sú Spojené štáty americké a prvú trojku uzatvára Austrália. Okrem prvej trojky patria medzi vysoko transparentné krajiny aj Francúzsko, Kanada, Nový Zéland, Írsko, Švédsko či Nemecko. Maďarsko predbehlo Slovensko o jednu priečku (27.), Česi sa umiestnili na 25. mieste, Rakúsko na 21. mieste a Poľsko na 20.



Ako uviedla spoločnosť, celosvetová transparentnosť v oblasti realitných trhov sa však zlepšuje pomalšie než v predchádzajúcich rokoch, a to aj napriek tomu, že rastú záväzky k lepšej ekologickej udržateľnosti a rovnako k využívaniu nových technológií. "Pandémia nového koronavírusu zásadne urýchlila využitie digitalizácie, zberu dát a zdôraznila kľúčovú rolu nových technológií pre budúcu transparentnosť realitných trhov," vyzdvihla spoločnosť.



"Slovenská republika si oproti predošlým rokom pohoršila o jednu priečku, avšak stále patrí do skupiny 22 krajín s transparentným realitným trhom, do ktorej sa radia napríklad aj Švajčiarsko, Fínsko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Česko alebo tiež Singapur, Hong Kong, Južná Kórea, Thajsko a Čína. Tieto štáty sa vyznačujú kvalitnými regulačnými rámcami a transakčnými procesmi," zhodnotil vedúci oddelenia prieskumu trhu spoločnosti Ján Bošacký.



V prípade Slovenska vidí priestor v zlepšení vo zvyšovaní transparentnosti procesov štátu, kvalitnejšom a rozsiahlejšom zbere verejných dát aj vo vyšších nárokoch na environmentálne parametre pri developmente.



Najväčší skok zaznamenal rebríček v Ázii. Pokrok dosiahli najmä India, Thajsko, Vietnam, Filipíny či Indonézia. "Jeden z najvýraznejších skokov v tohtoročnom rebríčku dosiahla Čína, kde sa mestá Šanghaj a Peking posunuli prvýkrát do kategórie 'transparentné'," uzavrela spoločnosť.