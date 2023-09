Slovenský regulátor hazardných hier bol nominovaný na ocenenie

Bratislava 19. septembra (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) získal nominácie v dvoch kategóriách 7. ročníka Global Regulatory Awards 2023. Úrad tak bol zaradený medzi tri najlepšie nominované subjekty na toto medzinárodné ocenenie jednotlivcov a tímov, ktorí pracujú na vytváraní a zlepšovaní štandardov v oblasti zodpovedného hrania v celom odvetví hazardných hier. V utorok o tom informoval ÚRHH.



"Pre úrad a Slovenskú republiku ide o historicky prvú nomináciu na takúto prestížnu medzinárodnú cenu, pričom už len samotná nominácia je významným ocenením našej spoločnej tímovej práce v rámci úradu, a zároveň je signálom, že aktivita úradu a posun Slovenskej republiky v oblasti témy zodpovedného hrania hazardných hier od roku 2022 sú pozitívne vnímané aj na medzinárodnej úrovni," uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.



Úrad pre reguláciu hazardných hier získal nomináciu v kategórii "Regulatory Initiative of the Year" (regulačná iniciatíva roka) za vytvorenie nového špecializovaného oddelenia zameraného na internetové hazardné hry, sledovanie a aktívne vyhľadávanie nelegálneho obsahu na internete. Toto ocenenie sa udeľuje za konkrétnu kampaň alebo reformnú iniciatívu s cieľom zlepšiť ochranu hráčov, fungovanie trhu hazardných hier či zavedenie nových inovácií v oblasti dodržiavania platnej legislatívy.



Svoju druhú nomináciu úrad získal v kategórii "Responsible Approach to Advertising or Marketing Award" za Kódex zodpovednej reklamy, ktorý vznikol z iniciatívy Úradu pre reguláciu hazardných hier jeho spoločnou dohodou s prevádzkovateľmi hazardných hier ako samoregulačný nástroj nad rámec platnej legislatívy. Dokument obsahuje 18 štandardizovaných etických pravidiel, ako je napríklad, aby hazardné hry neboli propagované na on-line streamovacích platformách, ktoré sleduje primárne maloleté publikum, alebo aby reklama neobsahovala postavy, ktoré sa viažu k detskému divákovi - postavičky z detských rozprávok či animovaných filmov. Odovzdávanie cien Global Regulatory Awards 2023 sa uskutoční 29. novembra v Londýne.



Global Regulatory Awards organizované VIXIO GamblingCompliance sa stali od svojho založenia v roku 2017 najvýznamnejšími oceneniami svojho druhu, ako uznanie jednotlivcom a tímom za ich vytrvalosť, prínos a zasadzovanie sa za dodržiavania predpisov a zodpovedného hrania v hazardných hrách.