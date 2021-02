Slovenský startup CloudTalk získal investíciu 6 mil. eur

Bratislava 18. februára (TASR) – Slovenský startup CloudTalk získal investíciu vo výške šiestich miliónov eur a na Slovensku plánuje prijať 50 nových ľudí. Informovala o tom spoločnosť vo štvrtok. Telekomunikačný slovenský startup poskytuje cloudové riešenia pre call centrá. Investíciu získal od holandského fondu henQ a nemeckého fondu Point Nine Capital.



Startup plánuje investovať do skvalitnenia svojich služieb a chce založiť vlastný inovačný lab zameraný na využitie umelej inteligencie v call centrových riešeniach. V Bratislave a Prahe aktuálne zamestnáva zhruba 60 ľudí, tento počet plánuje zdvojnásobiť. Na Slovensku tak pribudne v tejto sfére 50 nových pracovných miest. Pôjde predovšetkým o vývojárske pozície, posty produktových manažérov i IT špecialistov.



"Časom by sme chceli náš tím rozšíriť až trojnásobne a vyvinúť viac integrácií s inými službami," okomentoval plány firmy jeden zo zakladateľov Martin Malych. Partner fondu Point Nine Capital Christoph Janz vyzdvihol, že firmy po celom svete presedlali na prácu z domu, aj preto sú v súčasnosti flexibilné a ľahko použiteľné call centrá dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.



Spoločnosť založili dvaja Slováci – Martin Malych a Viktor Vanek – v roku 2018 ako aplikáciu na telefonovanie cez webový prehliadač. V roku 2019 prijali investíciu od českého fondu Presto Ventures a rozšírili tím – expandovali na zahraničné trhy. Aktuálne firma poskytuje cloudové telefónne riešenia pre malé a stredné firmy v 80 krajinách sveta. Na Slovensku ich služby využíva napríklad Profesia.sk alebo firma DHL.