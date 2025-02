Slovenský startup Eatster získal podporu

Bratislava 5. februára (TASR) - Program Seed Starter Slovenskej sporiteľne a štátna akciová spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) oznámili spoločnú investíciu do slovenského startupu Eatster v celkovej hodnote 700.000 eur. Startup sa zameriava na digitalizáciu objednávacích procesov v reštauráciách najmä s vysokou návštevnosťou, ako sú štadióny alebo obchodné centrá. Slovenská sporiteľňa a SIH o tom informovali v stredu.



"Tento startup prináša reálnu hodnotu do sektora, ktorý potrebuje modernizáciu a má potenciál expandovať aj za hranice Slovenska. Práve takéto projekty, ktoré spájajú inovácie s praktickým využitím, sú v súlade s našou investičnou stratégiou," uviedol riaditeľ priamych investícií SIH Juraj Jusko s tým, že investícia do startupu má formu konvertibilného úveru. Je financovaná zo zdrojov plánu obnovy, ktoré sú určené na posilnenie vedy, výskumu a inovácií.



"Eatster je ukážkovým príkladom toho, ako môžu slovenské inovácie meniť pravidlá hry v tradičných odvetviach. Veríme, že ich riešenie má potenciál nielen transformovať gastro sektor na Slovensku, ale že sa tiež môžu stať lídrom digitalizácie rýchloobslužných reštauračných služieb v celom regióne strednej Európy," dodal výkonný manažér programu Seed Starter Michal Vanovčan.



Startup sa zameriava na zlepšenie efektivity obsluhy a zvyšovanie produktivity predaja jedla prostredníctvom digitálnych riešení. Ich technológia zahŕňa kiosky, mobilnú aplikáciu, pokladne či skladové hospodárstvo. Toto riešenie využíva asi 100 spoločností vrátane obchodných centier, akvaparkov alebo štadiónov. Jedným z najväčších projektov startupu je aktuálne príprava technológií pre Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, ktoré sa budú konať v júni.



"Naša platforma pomáha zvládať vysoký nápor zákazníkov tam, kde sú rýchlosť a efektivita kľúčové. Zákazníkom prináša rýchlejšiu obsluhu, kratšie čakacie doby a pohodlné objednávanie priamo z mobilu alebo cez kiosky. Navyše si môžu vyzdvihnúť jedlo presne vtedy, keď im to vyhovuje, čím zvyšujeme ich celkový komfort," uzavrel CEO a zakladateľ startupu Vladimír Eliáš.