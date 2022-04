Slovenský startup pracuje na technológii obmedzujúcej dezinformácie

Bratislava 25. apríla (TASR) – Odhaľovanie a následne obmedzovanie šírenia dezinformácií má byť výsledkom novej technológie, na ktorej začal pracovať tím platformy SimpliCity s Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií (KInIT). Technológiu majú testovať v lokálnych online komunitách.



Projekt vychádza z platformy slovenského startupu, ktorej cieľom je efektívna komunikácia miest s občanmi, teda zjednotenie komunít, organizácií a obyvateľov do jednej aplikácie umožňujúcej online zdieľanie relevantných miestnych informácií. Slovenskú platformu už využíva viac ako 25 amerických sídiel, napríklad Santa Maria či Sacramento v Kalifornii. "Keďže sa veľké mestá ako Miami pýtajú, ako bude obsah informácií na platforme chránený, rozhodli sme sa spojiť s inštitútom KInIT, ktorý má bohaté skúsenosti s bojom proti dezinformáciám," vysvetlil spoluzakladateľ SimpliCity Juraj Gago.



Nová technológia by mala využívať procesy umelej inteligencie rýchlejšie a efektívnejšie overujúcej fakty v kombinácii s múdrosťou davu. "Používatelia budú môcť nahlásiť obsah, ktorý považujú za nevhodný," vysvetlil Jakub Šimko z KInIT. "Zároveň vytvárame aj automatické detekčné mechanizmy škodlivého správania a obsahu, ktoré pomôžu zamerať sa na kritický obsah," dodal o pripravovanej technológii.



Prototyp novej technológie by mal byť testovaný už tento rok. "Problém prebytku škodlivých informácií spôsobuje celkovo chaos vo svete. Preto verím, že práve toto riešenie môže mať pozitívny a prevratný dosah na budúcnosť prijímania a šírenia informácií v online prostredí," dodal druhý zo zakladateľov startupu Andrej Krúpa.