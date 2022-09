Slovenský startup z oblasti kardiológie získal investíciu 6,2 mil. eur

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenský startup Powerful Medical, ktorý využíva umelú inteligenciu na zefektívnenie liečby kardiovaskulárnych chorôb, získal investíciu vo výške 6,2 milióna eur. TASR o tom informovala manažérka komunikácie startupu Lucia Mozolová. Spoločnosť plánuje financie využiť hlavne na expanziu do Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.



Startup uvádza na európsky trh mobilnú aplikáciu pre zdravotníkov na báze umelej inteligencie, ktorá dokáže v priebehu sekúnd digitalizovať EKG záznam pacienta a na základe poznatkov z milióna prípadov diagnostikovať srdcovocievne ochorenia.



"Aplikácia PMcardio bude oficiálne uvedená na trh začiatkom roku 2023, no už teraz zaznamenávame veľký záujem o našu technológiu. Potvrdzuje to fakt, že pilotnú verziu našej digitálnej platformy využíva medzinárodne momentálne viac ako 12.000 zdravotníkov," povedal CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Martin Herman.



Aplikácia podľa jeho slov poskytuje zdravotníckemu personálu nástroj, ktorý interpretuje záznamy EKG s presnosťou kardiológa. "Digitálna platforma tak výrazne zefektívňuje proces diagnostiky a následne, v priebehu niekoľkých sekúnd, dokáže odporučiť konkrétny liečebný postup, čím pomáha znižovať riziko pri akútnych prípadoch, akým je infarkt," priblížil. Dodal, že aktuálne sa spracovávajú výsledky z klinických štúdií so slovenskými zdravotnými poisťovňami a pracuje sa na zaradení aplikácie do systému na Slovensku.



Okrem toho startup pracuje na ďalšom výskume, ktorý lekárom umožní predpovedať riziko úmrtia a posúdiť najefektívnejší liečebný postup pri pacientoch so zlyhávaním srdca. "Taktiež pracujeme na algoritmoch, ktoré budú vedieť z EKG predpovedať riziko akútneho infarktu predčasne. Týmto spôsobom naša aplikácia prispeje k oveľa efektívnejšiemu manažmentu tohto častého ochorenia," ozrejmil hlavný lekár a spoluzakladateľ startupu Robert Herman.



Powerful Medical je slovenský startup zameraný na medicínsky výskum, diagnostiku a manažment srdcovocievnych ochorení na báze umelej inteligencie. Momentálne má 50 členov, prevažne v kanceláriách v Bratislave, Anglicku a Belgicku. Po získaní európskeho certifikátu majú v pláne expandovať do USA.