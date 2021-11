Slovenský trh sa otvorí aj pre iné mýtne jednotky ako od SkyTollu

Bratislava 10. novembra (TASR) – Slovenský trh sa otvorí aj pre iné mýtne jednotky ako od spoločnosti SkyToll. Dopravcovia na Slovensku by tak mali dostať možnosť výberu, prostredníctvom ktorej palubnej OBU (on-board unit) jednotky budú platiť mýto. Priblížil to v stredu podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jaroslav Ivanco v súvislosti s implementáciou medzinárodného mýtneho systému EETS (European Electronic Toll Service).



Základným míľnikom pre zavedenie EETS bolo schválenie príslušnej legislatívy, druhým krokom je technické zavedenie systému. "Predpokladaný termín je jar budúceho roku, optimisticky poviem apríl budúceho kalendárneho roku," naznačil Ivanco. Tretím paralelne bežiacim míľnikom je založenie mýtneho úradu, ktorý sa má o tento systém ďalej starať a zároveň je prvým stavebným pilierom pre budúci mýtny systém a jeho správu v rukách štátu.



Ivanco poukázal na to, že dopravcom, ktorým v súčasnosti chodí poplatok za palivovú kartu, logistické či iné služby v rámci jednej faktúry, prichádza zároveň samostatne faktúra od spoločnosti SkyToll. "Už len to, že v rámci tohto jedného poskytovateľa bude môcť prejsť na jednu faktúru, bude preňho zaujímavé," podotkol v súvislosti s výhodami pre dopravcov. Týmto spôsobom zároveň podľa neho budú môcť odložiť slovenskú OBU jednotku a používať len medzinárodnú, s ktorou cestujú po zvyšku Európy.



"Táto možnosť nám umožňuje, aby otvorením trhu došlo k zníženiu niektorých nákladov vo využívaní súčasného poskytovateľa, a tým aj k zníženiu nákladov na celkový výber mýta," skonštatoval Ivanco. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vyčíslil, že náklady na výber mýta boli blízko 50 %, už sa však znížili a predstavujú okolo 40 %. Napriek tomu je to podľa neho stále dvojnásobok oproti lepšiemu európskemu priemeru. "Mojou ambíciou bolo ísť hlboko pod 20 %. Ak sa dostaneme na 10 %, myslím si, že to bude fantastické," dodal Doležal. Mýto z nákladnej dopravy môže podľa neho významne pomôcť zlepšiť údržbu slovenských diaľnic.



SkyToll je v súčasnosti národný poskytovateľ a ostatní sa musia certifikovať, aby mohli začať pôsobiť ako EETS poskytovatelia na slovenskom trhu. Ivanco priblížil, že certifikačný proces pozostáva z dvoch krokov. Prvým je certifikácia hodnotenia finančnej a ekonomickej stability. Pri druhom kroku ide o akúsi technickú integračnú certifikáciu, teda spôsobilosť OBU jednotky integrovať sa s existujúcim mýtnym systémom na Slovensku. Certifikácie by sa mali uskutočňovať v priebehu budúceho roka.



Význam národného mýtneho systému, keď už bude fungovať EETS, bude podľa Doležala spočívať v tom, že bude vytvárať protiváhu medzinárodnému mýtnemu systému a poskytovať možno nadštandardné služby pre dopravcov na Slovensku.



V prípade dvoch mýtnych tendrov momentálne beží námietkové konanie, kde rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Mám za to, že tendre sú nastavené správne technicky, legitímne otázky uchádzačov boli zodpovedané a legitímne námietky uchádzačov dnes sú v rukách ÚVO a ÚVO rozhodne," dodal Ivanco s tým, že jedno rozhodnutie už bolo v lete, po ktorom aj mierne upravovali podmienky súťaže. Druhý tender podľa jeho slov trpí aj na "faktor vyššej moci". Nedostatok čipov totiž má vplyv aj na schopnosť uchádzačov zaviazať sa k dodávke všetkých komponentov v danom čase tak, aby splnili požiadavky nastavené v súťaži.