Slovenský útočník Rausa mieri zo Zvolena do juniorskej OHL

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V tejto sezóne má na konte aj šesť duelov v Tipsport lige.

Autor TASR
Saginaw 21. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Rausa sa sťahuje zo Zvolena do zámorskej juniorskej súťaže Ontario Hockey League (OHL). Sedemnásťroćný útočník podpísal kontrakt s klubom Saginaw Spirit, ktorý si ho vybral v import drafte v júli tohto roka. Doteraz pôsobil v HKM Zvolen, v tejto sezóne má na konte aj šesť duelov v Tipsport lige.

„Sme nadšení, že sme do nášho tímu pridali Juraja. Je to mladý a zručný hráč s množstvom potenciálu,“ uviedol pre klubový web Dave Drinkill, generálny manažér tímu z amerického Saginawu. Rausa si v tejto sezóne extraligy juniorov pripísal vo zvolenskom drese 18 bodov (4+14) v 14 zápasoch. Je mládežnícky reprezentant Slovenska, predstavil sa aj na tohtoročnom Hlinka Gretzky Cupe.
