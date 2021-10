Slovenský vesmírny Androver v Dubaji má svoj pôvod vo vinohradoch

Bratislava/Dubaj 23. októbra (TASR) – Vesmírny robot Androver, ktorý je jedným z troch hlavných exponátov slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020, má svoje korene v strojoch na obrábanie vinohradov. Nejde však o technickú časť vozidla, tú pripravila spoločnosť RoboTech Vision priamo pre tento exponát, ale o autonómne navigačné algoritmy, ktoré sú riadiacim centrom vozidla. Povedal to pri prezentácii Androvera v Dubaji konateľ RoboTech Vision Peter Pásztó.



„Ako firma sa nevenujeme v prvom rade vesmírnej robotike. RoboTech Vision sa venuje vývoju autonómnych navigačných algoritmov pre použitie na zemi,“ spresnil Pásztó. Algoritmus použitý vo vesmírnom vozidle je pôvodne určený do vinohradov a do ovocných sadov a je založený na báze reaktívnej navigácie. „To znamená, že vôbec nepotrebujeme GPS,“ povedal Pásztó. Robot sníma senzormi svoje okolie, vie sa autonómne pohybovať v riadkoch vinohradu a dokáže sa aj otočiť do ďalšieho riadku. „Toto, čo máme vyvinuté, je sčasti použiteľné aj vo vesmíre,“ zdôraznil konateľ.



Firma v Dubaji predstavuje dva stroje, pričom väčší exponát je výsledkom postupného vývoja. Prvý, menší robot sa dostal až na simulovanú misiu na Mars, ktorej sa zúčastnila aj slovenská astrobiologička Michaela Musilová. Druhý exemplár sa do takejto misie nedostal, nakoľko bol projekt na Havaji prerušený. Podľa Pásztóa však Androver otestovali na simulovanom povrchu Marsu v holandskom zariadení Európskej vesmírnej agentúry (ESA).



Firma sa usiluje vytvoriť softvér na všeobecné využitie. Pásztó predpokladá, že by sa algoritmy vyvinuté na Slovensku mohli v budúcnosti uplatniť v skutočnom vesmírnom vozidle. „Čakáme na ten správny projekt, ktorý naše algoritmy použije na niečo väčšie, ako napríklad let na Mars,“ dodal. Spolupráca s ESA je však podľa Pásztóa zložitá, pretože Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotným členom tejto organizácie. Spoliehajú sa tak najmä na projektové výzvy.