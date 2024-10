Slovenský vývoz prevyšoval dovoz aj v auguste 2024

Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovenský vývoz prevyšoval dovoz aj v auguste, ale hodnoty exportu či prebytku medziročne klesli. Zahraničný obchod Slovenska v druhom prázdninovom mesiaci skončil v prebytku takmer 141 miliónov eur, bola to druhá najnižšia hodnota od začiatku roka. Pokles exportu ovplyvnil najmä nižší vývoz automobilov, rast dovozu zasa medziročne vyššia hodnota energetických komodít. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v auguste 2024 vyviezol tovar v hodnote 8,1 miliardy eur. Export bol medziročne nižší už piatykrát v tomto roku, aktuálne o 3,8 %. K tomuto poklesu najviac prispel slabší vývoz automobilov. Dovoz tovaru stúpol o 0,6 % na 8 miliárd eur. Mierny nárast dovozu ovplyvnila medziročne vyššia hodnota dovezených energetických surovín. Obchodná bilancia bola v prebytku už ôsmy mesiac za sebou, v auguste na úrovni takmer 141 miliónov eur. Bola to druhá najnižšia hodnota tento rok a takisto výrazne menej ako v auguste 2023, keď prebytok prekročil 505 miliónov eur.



Hlavným obchodným partnerom Slovenska je dlhodobo EÚ, do krajín spoločenstva smerovalo 78 % hodnoty augustového vývozu SR. A podobne, z týchto krajín pochádzalo 66 % hodnoty dovozu do SR. Vývoz do EÚ medziročne mierne, približne o 3 %, klesol, dovoz z EÚ, naopak, o takmer 3 % vzrástol. Obchod s ostatnými krajinami sveta (mimo EÚ) bol počas augusta medziročne nižší, platilo to pre objem slovenského exportu aj importu.



V súhrne za január až august 2024 sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 znížil o 3,5 % na 69,9 miliardy eur. Dovoz klesol o 3,2 % na 66,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,2 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo vyššie o 295,5 milióna eur.



Za január až júl 2024 sa podľa spresnených údajov znížil medziročne vývoz o 3,5 % na 61,7 miliardy eur a dovoz sa znížil o 3,7 % na 58,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s približne rovnakým prebytkom v objeme necelých troch miliárd eur.