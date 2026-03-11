< sekcia Ekonomika
Slovenský zahraničný obchod začal rok s poklesom exportu aj importu
Hodnota dovozu v januári klesla o 4,1 % na 8,4 miliardy eur. Bol to najväčší medziročný prepad od júna 2024.
Bratislava 11. marca (TASR) - Podľa predbežných výsledkov dosiahol vývoz tovaru zo Slovenska v januári 2026 hodnotu 8,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2,8 %. Po štyroch mesiacoch rastu export opäť klesol. Hodnota dovozu v januári klesla o 4,1 % na 8,4 miliardy eur. Bol to najväčší medziročný prepad od júna 2024. Obchodná bilancia skončila v januári 2026 v deficite 33,1 milióna eur, čo však predstavuje zlepšenie o 119,5 milióna eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre exportu vykázalo medziročný pokles sedem z 10 obchodovaných tried. Najvýznamnejší vplyv na celkový vývoj mala trieda stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa aj vývoz automobilov. V januári 2026 zaznamenala najvyšší medziročný pokles od decembra 2024, a to o 2,7 %.
Na strane importu medziročne kleslo deväť z 10 tried. Aj na pokles celkového dovozu mala najväčší vplyv trieda Stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o 4,6 %.
Napriek tomu zostala aj v januári 2026 najviac obchodovaná trieda v slovenskom zahraničnom obchode Stroje a prepravné zariadenia s takmer 60-percentným podielom na celkovom vývoze a približne 45-percentným podielom na celkovom dovoze.
Do členských štátov Európskej únie (EÚ) smerovalo viac ako 82 % hodnoty januárového vývozu. Dovoz z týchto štátov tvoril vyše 68 %. Vývoz do EÚ sa medziročne zvýšil o vyše 1 % a dovoz vzrástol o takmer 11 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne klesol o viac ako 18 % a dovoz z týchto krajín bol nižší takmer o 26 %.
S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok januárovej obchodnej bilancie vo výške vyše 1,1 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo EÚ skončilo so schodkom necelých 1,2 miliardy eur.
Aktívne saldo zahraničného obchodu SR v roku 2025 dosiahlo 2,8 mld. eur
Vývoz tovaru sa za celý rok 2025 medziročne zvýšil o 3,8 % na 110,9 miliardy eur a dovoz vzrástol o 3,9 % na 108,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo vlani aktívne v objeme 2,8 miliardy eur. Bilancia v roku 2024 pritom skončila s prebytkom 2,7 miliardy eur. Vyplýva to zo spresnených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.
V rámci významných obchodných partnerov vzrástla hodnota vývozu do Nemecka o 3,8 %, Česka o 6,5 %, Maďarska o 3,5 %, Poľska o 3,8 % a Rakúska o 5 %. Klesla do Spojených štátov amerických o 18,1 % a Číny o 27,6 %.
Hodnota dovozu spomedzi významných partnerov vzrástla z Česka o 0,6 %, Číny o 11,2 %, Poľska o 2 %, Vietnamu o 14,5 % a Talianska o 4,6 %. Klesla z Nemecka o 4 %, Kórejskej republiky o 10,9 % a Ruskej federácie o 13 %.
