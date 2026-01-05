< sekcia Ekonomika
Lapšanský: Rok 2025 bol pre pekárov, cukrárov a cestovinárov ťažkým
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Rok 2025 bol pre slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov ťažkým rokom. Ukázalo sa totiž, že zahraničné obchodné reťazce čoraz viac tlačia slovenským spotrebiteľom pekárske výrobky dovezené cez pol Európy pod zásterkou marketingu vytvárajúceho dojem, že ide o domáce výrobky, ktorý je na hrane etiky. Uviedol to pre TASR Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).
Viac ako 5500 kamiónov mrazeného chleba a pečiva je podľa neho pritom nielen obrovská strata pre štát vo forme daní, odvodov a zamestnanosti. Pôvod surovín, z ktorých sú tieto výrobky vyprodukované totiž podľa jeho slov nedokážu slovenské úrady skontrolovať.
„V priebehu roka sme upozorňovali nielen verejnosť, ale aj politikov na tieto praktiky, ktoré môžu mať na najdôležitejšiu funkčnú mlynársko-pekársku vertikálu na Slovensku vážne negatívne dosahy. Neustále pritom zdôrazňujeme nadmerné obchodné prirážky obchodných reťazcov, ktoré neúmerne predražujú ceny potravín. Naše aktivity vyústili do podania podnetu zo strany Slovenskej aliancie moderného obchodu voči niektorým pekárom na Protimonopolný úrad. Faktom je, že podávanie podnetov na členov najväčšieho potravinárskeho zväzu v krajine SZPCC nás rozhodne neumlčí ani do budúcnosti. Naďalej budeme na neetické správanie obchodníkov a predražené potraviny na ich pultoch upozorňovať,“ spresnil.
„Ohradili sme sa aj proti aktivitám EÚ v legalizácii hmyzu do našich výrobkov, ktoré slovenskí pekári, cukrári, cestovinári a neskôr aj mlynári odmietli. Nepovažujeme totiž za správne produkty obsahujúce hmyz, červy či larvy múch ponúkať slovenským spotrebiteľom len preto, že o tom rozhodli úradníci v Bruseli. Je to proti našej profesionálnej cti, vyrábať takéto výrobky. Ak ich budú obchodníci na svojich pultoch ponúkať, nebudú vyrobené na Slovensku,“ priblížil Lapšanský.
Pripomenul, že na Veľkú noc aj na Vianoce pekári upozornili na nelegálnu výrobu, uvádzanie na trh a predaj zákuskov, koláčov či sviatočného pečiva. Až 70 % výroby sa žiaľ realizuje v šedej ekonomike. „Štát síce hovorí o boji proti daňovým únikom, ale stále sme nezaznamenali relevantné aktivity, ktoré by mali motivovať takýchto nelegálnych podnikateľov začať podnikať legálne so všetkými povinnosťami voči zdraviu spotrebiteľa i plateniu daní voči štátu,“ doplnil.
„Rok 2026 začíname školením pre slovenských cukrárov s najlepším cukrárom sveta. Budeme pokračovať v tlaku na znižovanie astronomických obchodných prirážok obchodných reťazcov. Prajeme si, aby slovenský spotrebiteľ platil za naše výrobky férové a nepredražené ceny. Nadmerné zisky reťazcov nekončia na Slovensku, ale odchádzajú rôznymi pokútnymi spôsobmi do zahraničia,“ informoval.
„V spolupráci s politikmi chceme docieliť prijatie Národnej stratégie podpory slovenských potravín naprieč celým politickým spektrom a s garanciou jej kontinuity. Potravinárstvo sa nedá zmeniť k lepšiemu rýchlo, ale musí sa to robiť v strednodobom horizonte a systematicky. Pozorne sledujeme aj dianie na úrovni EÚ, kde sa pripravuje zrušenie akejkoľvek podpory pre potravinárov, čo považujeme za neakceptovateľné. Ostro proti tomu budeme vystupovať,“ dodal predseda SZPCC.
